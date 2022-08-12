张 贺

7月下旬，中国国家版本馆举行落成典礼，中央总馆文瀚阁与西安分馆文济阁、杭州分馆文润阁、广州分馆文沁阁共同形成“一总三分”格局。国家版本馆建成对永久安全保存中华民族文化瑰宝具有重大意义。

版本，狭义上指同一书籍形成的不同文本。书籍是人类文化的重要载体，每个版本都有着独特的文献价值、学术价值。尤其在中国古代，书籍经过多次传写或刻印，存在讹误、改篡、增补等现象。了解不同版本的源流、关系，比较不同文本的正讹、优劣，是人们读书学习的重要基础，也是呈现知识原貌、保护文化成果的题中应有之义。

版本馆中的“版本”二字，内涵极为丰富。从古籍、碑帖到书画、青铜器，甚至粮票、货币等，古今中外凡是留有中华文明印制痕迹的载体都可以视为“版本资源”。不同的版本载体超越了具体文献的范畴，记录着时代变迁的足迹，积淀着文化传承的精华，是中华文明一路走来、绵延至今的实物见证。从这个意义上说，国家版本馆是集图书馆、博物馆、档案馆、美术馆等于一体的综合性文化机构，是应历史之需、时代之需的国家版本资源总库和中华文化种子基因库。

告别铅与火、跨进光与电、融合数与网，随着时代发展，人类文明的载体愈发丰富多元。在社会各界向国家版本馆捐赠的版本中，既有展现历史烟云的名人信札，也有反映社会发展的年画、票证；既有记录企业创新的手稿文件，也有折射数字经济发展的软件应用。随着我国文化保护传承的力度不断增强，让版本资源活起来、传下去，有助于全方位留存中国人民的智慧成果，让更多创造得到铭记、留传后世。

矗立在中央总馆的“赓续文脉”印章雕塑启示我们：无论走得多远，都不能忘记来时的路。中华文明是世界上唯一没有中断、发展至今的文明，这与中华民族对文化保护传承的重视不无关系。从周代的守藏室、汉代的天禄阁、唐代的弘文馆，到宋代的崇文院、明代的文渊阁，专藏机构绵亘千年，中华文明传承不衰。立足新时代建设国家版本资源总库，采用总分馆版本相互备份、异地保藏的方式确保版本免遭灾害损毁，正是站在文化安全和文化复兴战略高度上作出的宏伟擘画，对于厚植民族复兴的文化根基具有深远意义。

中国国家版本馆不仅具有版本典藏、研究的定位，还兼具展示、交流的职能。目前，国家版本馆中央总馆入藏版本量已达1600万余册，开馆展品涵盖十大类版本类型、上万件展品，其馆藏还在持续增加之中。文物实物和古籍档案资源丰富，可以互相印证、更好实证历史，为打造精品展览提供了得天独厚的条件。此外，版本馆还将通过整理出版、数字化服务、影音复制和文创开发等方式，让版本实现从收藏研究到文化普及的价值拓展，真正让版本资源活起来、传下去。

文瀚阁旁，燕山巍峨雄浑；于文济阁，感受汉唐余韵；文润阁侧，良渚遗址悠然；在文沁阁，欣赏岭南之风……文化遗珍、荟萃于斯，国家版本馆的丰富馆藏让人感受到中华文化的厚重；山水交融、馆园结合，国家版本馆的建筑设计让人感受到古今艺术的融通。重大文化工程是人类文明智慧的结晶，也是国家软实力的象征。我们坚信：国家版本馆必将成为新的文化地标、标志性传世工程，推动守护版本里的中国，以文化之光照亮复兴之路。

《 人民日报 》（ 2022年08月12日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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