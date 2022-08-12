本报记者 寇江泽 姚雪青 靳 博 肖家鑫

习近平总书记强调，经济发展不应是对资源和生态环境的竭泽而渔，生态环境保护也不应是舍弃经济发展的缘木求鱼，而是要坚持在发展中保护、在保护中发展，实现经济社会发展与人口、资源、环境相协调。

京津冀协同发展，长江经济带发展，黄河流域生态保护和高质量发展……区域重大战略实施中生态环境保护要求落实情况，是中央生态环境保护督察紧盯的重点之一。中央生态环境保护督察统筹经济发展与生态环境保护，在长江经济带相关省份，围绕“共抓大保护、不搞大开发”的要求开展督察，在黄河流域相关省份，围绕水资源短缺突出问题开展督察，推动各地坚定不移走生态优先、绿色发展之路，努力实现经济效益、环境效益、社会效益多赢。

打造绿色生态滨江岸线

“十里造船带”变身“十里风光带”，是卢孝华的直观感受。卢孝华家住江苏省南京市浦口区桥林街道周营村，离长江只有数百米。白天到江边看风景，晚上去江边跳广场舞，已成为她的生活习惯。浩浩荡荡的长江水以及绿地、花海，让她感到惬意舒心。

但在2016年以前，这里还是另一番景象——“滨江不见江，近水不亲水”。

桥林街道水务站站长詹纯龙介绍，长江岸线浦口段桥林一带岸线平缓，从2003年开始，逐渐聚集起近50家大小船厂，成为远近闻名的“十里造船带”，江边被船厂和吊机占据，机器轰鸣。附近居民出行时常常是晴天一身灰、雨天一身泥。

转变出现在2016年。那年，中央生态环境保护督察组进驻江苏省，在反馈督察意见时明确指出：“要加强环境风险防控，推进长江、太湖、通榆河等重点流域生态修复和环境治理”；2018年，督察组向江苏省反馈“回头看”及专项督察意见时进一步提出：“强化长江大保护，全面控源截污，清理整治违规占用岸线问题”。

拥有18.9公里长江岸线的桥林街道，按照“沿江非法码头整治”“江豚保护区整治”“长江岸线专项整治”三个阶段，逐步推进整治工作。

詹纯龙说，2018年开始实施“长江岸线专项整治”，“我们成立了工作专班，白天到船厂一家一家宣传政策、恳谈协商、指挥拆除，晚上研究制定工作方案。”历时两年，“十里造船带”退出历史舞台。

经过整治，桥林段长江岸线复绿面积达170万平方米。

在南京，退出历史舞台的不止“十里造船带”。沿江而下，长江江宁段建成绿色亲水滨江公园，鱼嘴湿地公园成为网红打卡地，雨花台区梅山9号路片区重现江畔明珠胜景……

对标督察要求，南京深入开展岸线清理整治和规范提升工作。2016年以来，全市累计退出生产岸线37.6公里，完成226个干流岸线清理项目，中心城区生产岸线全部退出。

新济洲原本是一座“江中荒岛”。2018年以来，南京推进长江岸线整治和水岸生态修复，在新济洲及对岸19公里江堤累计建成近1万亩“滨江秀林”。目前，洲岛水体质量稳定在Ⅱ类以上。

“南京严格压实责任，主动作为、靠前行动，探索‘整体性、原生态、系统化’湿地保护新路径。变新济洲这座‘江中荒岛’为‘生态宝库’，就是一个生动例子。”南京市生态环境局局长李文青说。

12条入海河流全部消除劣五类水质

天津市西青区王稳庄镇镇长、镇级河长杨洋下班后，专门来到独流减河河堤路上。“我管着这段河道，隔几天就得走个来回。独流减河出了王稳庄，没多远就流入渤海了，水质问题一点儿也不能马虎。”

天津因河而立，因海而兴。但过去很长一段时间，由于污染严重加之岸线以泥滩为主，天津只有“临海”之名，却无“亲海”之实。在渤海综合治理攻坚战中，天津压力很大。2017年，中央生态环境保护督察直指症结，指出“天津市河道生态流量严重不足，活水少、污水多”“水环境形势不容乐观”等问题。

天津市委、市政府高度重视，把不折不扣做好督察整改，打好碧水保卫战、实现入海河流消劣作为重大政治任务，持续压茬推进，深化“控源、治污、扩容、严管”四大措施，累计完成工程项目6700余个。天津市用3年时间对全市污水处理厂实施提标改造，每年约10亿吨城镇污水由劣Ⅴ类转变为Ⅳ类或Ⅴ类。

12条入海河流中，治理难度最大的就是独流减河。在督察推动下，天津市为独流减河量身定制治理方案，包括治理城镇污水、改造工业集聚区污水处理设施、实施沿岸生态修复工程等。

经过大力治理，独流减河水环境持续改善，万家码头国控断面达到Ⅳ类标准。2017年天津市12条入海河流水质全部为劣Ⅴ类，到2021年已总体达到Ⅳ类标准，全市水环境质量发生质的转变。2021年，天津海河（河北区段）入选生态环境部第一批美丽河湖提名案例。

“全部消劣只是起点，更重要的是做好下半篇文章。”天津市生态环境局党组成员、总工程师孙韧表示，下一阶段，天津将坚持以环境质量持续改善为核心，统筹水资源、水环境、水生态，打好入海河流水质提升攻坚战，推动重点河湖实现“有河有水、有鱼有草、人水和谐”。

确保鸟类繁衍栖息不受人为活动干扰

山东黄河三角洲国家级自然保护区，伴随着声声脆鸣，一行水鸟振翅高飞，翱翔蓝天。

黄河三角洲国家级自然保护区于1992年经国务院批准建立，是以黄河口新生湿地生态系统和珍稀濒危鸟类为主要保护对象的自然保护区，呵护着我国暖温带最广阔、最完整、最年轻的湿地生态系统。

2017年，中央生态环境保护督察指出，黄河三角洲自然保护区存在保护区被侵占、游客违规进入缓冲区等问题。保护区管委会直面问题、立行立改，推进生态环境综合整治。

“‘游客违规进入保护区缓冲区’问题被指出后，保护区坚决关停了‘观鸟秘境’旅游项目。同时，关闭了观鸟网上预约通道，拆除相关标识牌、广告牌，增设生态保护宣传牌。”保护区管委会副主任古金魁介绍，保护区还对道路出入口、鸟类分布区等关键位置实行24小时全面监控，确保鸟类繁衍栖息不受人为活动干扰。

在黄河三角洲生态监测中心，保护区管委会高级工程师赵亚杰通过大屏幕实时观察着鸟类。监控画面中，东方白鹳等鸟类的一举一动都一目了然。为了减少人类活动对鸟类的干扰，保护区加强智慧监管，运用互联网、大数据、物联网等信息技术手段，借助“天空地一体化”监测网络，打造全方位监管体系。

“我们不断强化督导调度，采取清单督战、暗查督战等方式，有力推动保护区问题整治。”古金魁说，此前督察指出的1391个问题点位，已于2020年11月完成整改销号。

近年来，保护区退耕还湿、退养还滩7.25万亩，修复盐地碱蓬、海草床4.7万亩，生态补水4.52亿立方米，取得了“一次修复、自然演替、长期稳定”的良好湿地修复效果。2017年以来，保护区湿地面积增长了188平方千米，原先的光板地、盐碱滩，变成了水草丰茂、生物多样性丰富的大美湿地。

据统计，在黄河三角洲，鸟类已由保护区建立之初的187种，增至现在的371种。这里已经成为东方白鹳全球最大繁殖地、黑嘴鸥全球第二大繁殖地，每年经这里迁徙过往的鸟类超600万只。

《 人民日报 》（ 2022年08月12日 06 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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