人民网北京8月12日电 （黄盛）日前，中国人民银行（以下简称“人民银行”）发布了《2022年第二季度中国货币政策执行报告》（以下简称《报告》）。《报告》指出，要加大稳健货币政策实施力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，主动应对，提振信心，搞好跨周期调节，兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定、内部均衡和外部均衡，坚持不搞“大水漫灌”，不超发货币，为实体经济提供更有力、更高质量的支持。

对此，多位行业人士认为，《报告》整体基调更趋稳健，突出结构性货币政策工具的作用，明确了国内经济趋势向好和恢复基础尚需稳固的研判，再贷款或为下一阶段的主要增量政策。

“有进有退”：发挥好货币政策工具双重功能

《报告》表示，结构性货币政策工具“聚焦重点、合理适度、有进有退”，突出金融支持重点领域和薄弱环节。

数据显示，今年6月末，企(事)业单位中长期贷款比年初增加6.2万亿元，在全部企业贷款中占比为54.6%。制造业中长期贷款同比增长29.7%，比全部贷款增速高18.5个百分点。普惠小微贷款余额同比增长23.8%，比全部贷款增速高12.6个百分点；普惠小微授信户数5239万户，同比增长36.8%。

对此，国金证券首席经济学家赵伟认为，《报告》要求结构性货币政策工具“合理适度、有进有退”，同时不再提“引导市场利率围绕政策利率波动”。此外，人民银行相关负责人曾在多个场合强调运用好结构性货币政策工具，更加强调把握合理适度，“有进有退”。

中信证券研报认为，《报告》的货币政策纲领部分将“发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能”的位置提前，意在说明再贷款是下一阶段央行重要的增量工具之一。此外，“有进有退”指的是再贷款可以帮助信贷结构调整，重点支持薄弱领域和重点环节，减少部分传统领域的贷款。另外，《报告》披露，截至7月底央行已经上缴利润1万亿元，基本完成上缴。

“今年出台的科技创新、普惠养老、交通物流专项再贷款，加上去年四季度出台的碳减排支持工具、支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，基本属于阶段性工具。其额度用完或到期后会进行再评估，该续则续、该增则增、该止则止。”平安证券首席经济学家钟正生表示，截至7月13日，碳减排支持工具累计发放1827亿元，煤炭清洁高效利用专项再贷款累计投放439亿元（总额度共3000亿元），后续可能会在方式、时限上进行评估调整。

中信证券首席经济学家明明认为，目前经济金融形势下，货币政策在发力方式、节奏和力度的把握上需进行综合考虑。政策重心仍在于有效提振需求，通过保持信贷合理适度增长，实现宽信用、促投资、稳增长的效果。

“做好自己的事”：兼顾多方面需求

《报告》认为，当前全球经济增长放缓、通胀高位运行，地缘政治冲突持续，外部环境更趋严峻复杂，国内经济恢复基础尚需稳固，结构性通胀压力可能加大。总的来看，我国经济长期向好的基本面没有改变，经济保持较强韧性，宏观政策调节工具丰富，推动经济高质量发展具备诸多有利条件，要保持战略定力，坚定做好自己的事。

具体来看，《报告》指出要搞好跨周期调节，兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定、内部均衡和外部均衡，为实体经济提供更有力、更高质量的支持。

钟正生表示，“兼顾短期和长期”说明不会为了短期稳增长而将房地产再作为刺激经济的手段，而是着重引导资金投入经济转型重点领域；此外，《报告》把物价问题放在更重要位置，点明“高通胀已成为当前全球经济发展的最主要挑战”，并特辟专栏阐释央行对物价的看法，认为“全年物价仍可实现预期目标，但应警惕结构性通胀压力”，主要是PPI向CPI传导、新一轮猪周期、能源进口成本上升三大压力；兼顾“内部均衡和外部均衡”，说明尽管当前人民币汇率在强劲出口的支持下得以企稳，但国内流动性宽松仍需以平稳的跨境资本流动形势为前提。

此外，《报告》还提出，密切关注主要发达经济体经济走势和货币政策调整的溢出影响，以我为主兼顾内外平衡。坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，坚持底线思维，加强跨境资金流动宏观审慎管理，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。遵循市场化法治化原则，统筹做好经济发展和风险防范工作，保持金融体系总体稳定，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。

对此，中信证券研报认为，《报告》虽然仍坚持“市场在人民币汇率形成中起决定性作用”，但是也更加强调“以我为主兼顾外内平衡”和“坚持底线思维”，叠加《报告》中对“密切关注主要发达经济体经济走势和货币政策调整的溢出影响，以我为主兼顾内外平衡”的表述，表明外部环境在货币政策目标中的权重有所增加。

(责编：郭思邈、吕骞)

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