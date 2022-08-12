原标题：湖南：奋力打造具有核心竞争力的科创高地

“党的十八大以来的十年，是湖南科技创新发展具有里程碑意义的十年。习近平总书记先后3次到湖南考察，勉励湖南打造具有核心竞争力的科技创新高地。在湖南省委省政府的坚强领导下，我们牢记总书记殷殷嘱托，潜心实施科技创新‘七大计划’，全力朝着‘高地’奋斗。”8月11日，“湖南科技创新非凡十年”新闻发布会上，湖南省科技厅党组书记、厅长李志坚说。

成绩单“湘”当亮眼

8月5日，“中国这十年·湖南”主题新闻发布会上，湖南省委书记、省人大常委会主任张庆伟晒出了“湖南成绩”：湖南地区生产总值由2012年的2.1万亿元，跃升至2021年的4.6万亿元，人均地区生产总值突破1万美元。全省工业增加值1.4万亿元，制造业增加值占GDP比重上升到27.7%，形成了3个万亿级、14个千亿级产业集群和一批新兴优势产业链。

这份“成绩单”，离不开有核心竞争力的科技创新贡献值：全省高新技术产业增加值超过1万亿元，科技进步贡献率超过60%。新时代十年，科技创新这个社会经济发展的“关键变量”，在湖南实实在在成为了高质量发展的“强劲增量”。

十年间，湖南全社会研发投入增长2.98倍，位列全国前10。研发投入强度提升幅度全国第2、中部省份第1。地方财政科技投入增长3.59倍，技术合同交易成交额增长28.9倍，增速全国第4、中部第1。高新技术企业数增长5.43倍，高新技术产业增加值增长2.31倍……

创新投入增速“快”，科技产出“优”，创新主体“强”、高新产业“进”，是对湖南打造具有核心竞争力的科技创新高地的奋斗中，贴切的总结。

勇闯“三高四新”新天地

十年来，湖南承担“两机专项”等国家重大科技攻关任务，连续实施十大技术攻关项目，推行“揭榜挂帅”。

十年来，湖南加快建设高能级创新平台，“积攒”起19家国家重点实验室，14家国家工程技术研究中心，339家省级重点实验室和531家省级工程技术研究中心。“平台群”覆盖起全省重点学科、优势产业、重大民生领域，形成科技支撑高质量发展，增进民生福祉的强大矩阵。

十年来，科技创新“以人民为中心”：湘江治理“一号工程”，攻克推广重金属废水生物处理等关键技术 ，还人们“一江碧水”。“两个全覆盖”科技精准扶贫模式，3万余名农村科技特派员，成为决胜脱贫攻坚和接续推进乡村振兴的最强助力。

十年来，湖南统筹深化科技体制改革，谋划“一核多极多点支撑”的全域创新，在科研经费管理、科技计划管理、军民科技成果转化等方面取得多项原创性改革经验，先后修订制定5部地方性科技创新法规规章，科技创新立法走在全国前列。

扎实的科技“下层基础”，支撑了创新成果的“上层建筑”。

新时代十年来，超级杂交稻刷新“中国产量”，“天河”系列超级计算机展现“中国算力”，超高速轨道交通牵引技术支撑高铁跑出“中国速度”……科技创新不断向“深空、深海、深地”延伸。

“中国这十年·湖南”主题新闻发布会上，湖南省委副书记、省长毛伟明表示，湖南遵循总书记指引的方向，奋力打造“三个高地”，有成效、有办法、有信心。他提出“到2025年，湖南将培育6个左右万亿级产业、8个以上千亿级企业，以及一批800亿级、500亿级梯队培育企业，成为‘全国领先的算法创新中心和全国先进的绿色算力枢纽’。”

面对这样的期许，要最大限度地发挥科技创新的重要作用。“在湖南省委省政府战略布局下，我们正积极谋划四大湖南省实验室和四大科技基础设施建设。去年，我们牵头制定了《湖南省科技体制改革三年行动计划》，这一新计划，将进一步破除深层次体制机制障碍，创造一流创新生态，最大限度解放和激发创新内生动力，推动全面创新态势持续向好。”李志坚说。

(责编：赵竹青、陈键)

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