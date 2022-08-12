原标题：典型应用带动典型产业 5G赋能行业进入良性循环

8月11日傍晚，2022世界5G大会闭幕，但新的合作大幕又已拉开。

黑龙江省省长胡昌升表示，这届大会充分展示了世界5G发展最新成果，呈现了当前5G应用落地最新进展，碰撞了5G领域最新观点。

不仅如此，作为2022世界5G大会东道主，黑龙江又为自己引入了优质创新资源，华为、腾讯、百度、奇安信等头部企业及电信运营商等数字经济投资者，跨过山海关领投龙江数字制造、数字服务和新型基础设施项目，大会闭幕式现场，签约项目39个，签约金额332.1亿元。

本届5G大会已经落幕，但是大会的成果将深刻影响中国和世界5G的发展进程，亦将带给龙江和哈尔滨连绵不绝的创新动力。

大量典型应用涌现

北大荒集团、中国联通黑龙江省分公司等单位联手打造的“大国粮仓”龙江5G数字农场项目获得2022世界5G大会“5G融合应用揭榜赛”企业组二等奖。

阳光下，风吹过稻浪，一片金色翻滚而来，少见农人劳作，叶龄智能检测、安防摄像头、田间监测传感器、5G植保无人机/无人机巡田等智能设备已代替他们值守。

“5G网络已覆盖整个农场，支撑农田智能化监测和管理。”黑龙江联通产业互联网有限公司智慧农业事业部总经理于洋介绍，“大国粮仓”5G数字农场项目，贯穿“耕种管收”全环节，打通“人、地、机、物、环”生产作业全要素，已在北大荒集团5个农场进行示范性部署，共覆盖耕地2.3万亩。

黑龙江联通产业互联网有限公司智慧农业事业部总监孟奇为记者算了一笔经济账，通过标准化、科学化的种植管理，可实现每亩增加收益200元至300元。

2022世界5G大会“5G与数字农业农村论坛”发布的《5G及相关前沿技术赋能乡村振兴研究》指出，5G技术在赋能农业现代化、农民美好生活和乡村治理方面涌现出大量典型应用。

事实上，5G技术已在工业、能源、医疗、教育、交通等多个行业发挥赋能效应，截至2022年6月，我国5G应用创新案例已超过2万个。

“5G作为一项赋能技术，未来20%的市场在消费端，80%的市场在产业端。”中国工程院院士周济在2022世界5G大会“5G与工业振兴论坛”上表达的这一观点，道出了行业对5G技术应用前景的判断。

中国工程院院士、未来移动通信论坛理事长邬贺铨说：“我国5G建设取得突破性成就，已进入社会生活各个方面，随着5G应用加速落地，新产业、新业态、新模式还将竞相涌现。”

下一阶段发展仍任重道远

邬贺铨对科技日报记者说：“世界5G大会进入到第四年，在进一步深化5G建设和应用的同时，为了应对当前国际形势不确定性带来的挑战，特别需要形成一个5G生态，增强5G产业链发展的生命力，更好地支撑国家经济社会的建设。”

积极推动构建5G产业生态、应用生态、国际生态、创新生态，对5G下一阶段发展意义重大，但如邬贺铨所言，我国5G网络整体覆盖还没有完成，5G大带宽、低时延、广覆盖、大连接的能力还没有更多成熟的业务应用来承接。

中国电信首席专家、中国电信研究院专家委员会主任毕奇表示，5G应用在垂直行业能否实现规模复制，还需要政府的大力支持，以打破行业间人为壁垒，扩展产业优势，尽量降低成本，以击破碎片化的魔咒。

邬贺铨强调：“尽管现在5G应用还没有达到让消费者及工业企业很满意的程度，但产业界还在不断努力，创新仍在路上。”

纵然5G已经在中国以及全球市场取得了如此多的非凡成就，但距离“4G改变生活，5G改变社会”这一目标，仍旧任重道远，可这不妨碍产业界开始关注前沿科技，如元宇宙如何与行业应用更紧密结合。

中国工程院院士谭建荣在2022世界5G大会“Tech Talk 2022—前瞻论坛”上表示，元宇宙产业已落地能源、农业、金融与投资、地产、职业教育等领域。未来发展需在五方面不断发力：进一步拓展元宇宙的资源、引进与培养元宇宙人才、构建与维护元宇宙硬件、研究元宇宙软件与算法、打造元宇宙云服务平台。

(责编：赵竹青、陈键)

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