人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

北极局部变暖速度达世界其他地方7倍

2022年08月12日08:57 | 来源：科技日报
小字号

原标题：北极局部变暖速度达世界其他地方7倍

　　英国《通讯·地球与环境》杂志11日在线发表的一篇气候变化论文报告称，与全球平均值相比，北极变暖速度确实比之前人们认为的更快。极地加速变暖表明该地区对全球变暖的敏感程度高于当前的评估。

　　北极在全球气候系统中发挥着重要的调制作用。但过去的报告称，极地变暖速率平均而言是全球其他地方的2—3倍，是全球地表气温增高最剧烈的地区，这一现象被称为北极放大效应。目前，世界各国和气象组织，都对北极气温的变化高度关注。

　　芬兰气象研究所科学家米卡·兰塔宁及其同事，此次分析了北极圈1979—2021年间的观测数据，估计这一时期内北冰洋的大部分以每十年0.75℃的速率暖化，至少是全球平均值的4倍。在北冰洋的欧亚部分，邻近斯瓦尔巴和新地岛，变暖速度高达每十年1.25℃，已经7倍于世界其他地方。研究团队认为，由于海冰损失增加，北极放大效应会随时间加剧。

　　研究人员表示，气候模型预测可能普遍低估了1979—2021年间的北极放大效应，他们呼吁更详尽地研究北极放大效应的机制，以及它们在气候模型中的表现。（记者张梦然）

(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
去年轻工百强企业营业收入达3.48万亿元
　　人民网北京8月11日电 （任妍、韩鑫）记者近日在中国轻工业百强企业高质量发展高峰论坛上获悉，2021年，轻工业百强企业合计营业收入3.48万亿元，实现利润3603亿元。百强企业营业收入总额占轻工行业的15.6%，利润总额占比25.6%，成为稳定我国轻工业经济运行的重要力量。…
工信部：提升整机设备性能 积极丰富5G终端产品
　　人民网北京8月11日电 （记者申佳平） 8月10日，2022世界5G大会在黑龙江哈尔滨开幕。工业和信息化部党组成员、副部长张云明在致辞中表示，鼓励产业链上下游通力协作，持续提升整机设备性能，积极丰富5G终端产品。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部