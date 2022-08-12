原标题：北极局部变暖速度达世界其他地方7倍

英国《通讯·地球与环境》杂志11日在线发表的一篇气候变化论文报告称，与全球平均值相比，北极变暖速度确实比之前人们认为的更快。极地加速变暖表明该地区对全球变暖的敏感程度高于当前的评估。

北极在全球气候系统中发挥着重要的调制作用。但过去的报告称，极地变暖速率平均而言是全球其他地方的2—3倍，是全球地表气温增高最剧烈的地区，这一现象被称为北极放大效应。目前，世界各国和气象组织，都对北极气温的变化高度关注。

芬兰气象研究所科学家米卡·兰塔宁及其同事，此次分析了北极圈1979—2021年间的观测数据，估计这一时期内北冰洋的大部分以每十年0.75℃的速率暖化，至少是全球平均值的4倍。在北冰洋的欧亚部分，邻近斯瓦尔巴和新地岛，变暖速度高达每十年1.25℃，已经7倍于世界其他地方。研究团队认为，由于海冰损失增加，北极放大效应会随时间加剧。

研究人员表示，气候模型预测可能普遍低估了1979—2021年间的北极放大效应，他们呼吁更详尽地研究北极放大效应的机制，以及它们在气候模型中的表现。（记者张梦然）

(责编：赵竹青、陈键)

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