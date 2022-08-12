人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

榆林中科洁净能源创新研究院正式投入使用

2022年08月12日09:00 | 来源：新华网
小字号

原标题：榆林中科洁净能源创新研究院正式投入使用

　　新华社北京8月11日电（记者张泉、雷肖霄）记者从中国科学院获悉，榆林中科洁净能源创新研究院11日正式投入使用。该研究院将与中科院等科研机构联合开展技术集成创新与转化应用研究，致力解决能源安全和能源产业发展的关键技术问题，助力榆林低碳化发展。

　　2019年12月，中科院与陕西省政府签署战略合作协议，支撑创建榆林国家级能源革命创新示范区，建设以榆林中科洁净能源创新研究院为平台的科研创新与转化基地是其中的重要内容。

　　榆林中科洁净能源创新研究院由榆林市政府负责建设，中科院大连化学物理研究所管理运行。研究院园区于2020年3月启动施工，仪器设备总资产超亿元，开放共享百余台大型精密仪器，目前已布局工业过程数字孪生研究等6项核心技术。

　　未来，研究院将深入发挥平台开放优势，结合榆林区域资源优势，不断汇集中科院能源领域优势力量，通过典型区域的探索，为我国能源革命示范及“双碳”目标的实现积累技术和经验。

　　据介绍，中科院近年来聚焦突破碳中和关键核心技术，为构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系开展探索实践，目前已在榆林成功完成煤制烯烃、煤制乙醇、合成气制烯烃等一批重大项目转化及工程示范。

(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
去年轻工百强企业营业收入达3.48万亿元
　　人民网北京8月11日电 （任妍、韩鑫）记者近日在中国轻工业百强企业高质量发展高峰论坛上获悉，2021年，轻工业百强企业合计营业收入3.48万亿元，实现利润3603亿元。百强企业营业收入总额占轻工行业的15.6%，利润总额占比25.6%，成为稳定我国轻工业经济运行的重要力量。…
工信部：提升整机设备性能 积极丰富5G终端产品
　　人民网北京8月11日电 （记者申佳平） 8月10日，2022世界5G大会在黑龙江哈尔滨开幕。工业和信息化部党组成员、副部长张云明在致辞中表示，鼓励产业链上下游通力协作，持续提升整机设备性能，积极丰富5G终端产品。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部