原标题：榆林中科洁净能源创新研究院正式投入使用

新华社北京8月11日电（记者张泉、雷肖霄）记者从中国科学院获悉，榆林中科洁净能源创新研究院11日正式投入使用。该研究院将与中科院等科研机构联合开展技术集成创新与转化应用研究，致力解决能源安全和能源产业发展的关键技术问题，助力榆林低碳化发展。

2019年12月，中科院与陕西省政府签署战略合作协议，支撑创建榆林国家级能源革命创新示范区，建设以榆林中科洁净能源创新研究院为平台的科研创新与转化基地是其中的重要内容。

榆林中科洁净能源创新研究院由榆林市政府负责建设，中科院大连化学物理研究所管理运行。研究院园区于2020年3月启动施工，仪器设备总资产超亿元，开放共享百余台大型精密仪器，目前已布局工业过程数字孪生研究等6项核心技术。

未来，研究院将深入发挥平台开放优势，结合榆林区域资源优势，不断汇集中科院能源领域优势力量，通过典型区域的探索，为我国能源革命示范及“双碳”目标的实现积累技术和经验。

据介绍，中科院近年来聚焦突破碳中和关键核心技术，为构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系开展探索实践，目前已在榆林成功完成煤制烯烃、煤制乙醇、合成气制烯烃等一批重大项目转化及工程示范。

(责编：赵竹青、陈键)

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