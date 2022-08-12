原标题：研究显示北极是全球变暖最严重的地区之一

当地时间8月11日，美国《华盛顿邮报》援引一项发表在《自然通讯-地球与环境》杂志(the Nature journal Communications Earth and Environment)的研究称，北极变暖的速度比许多科学家预期的要快得多。研究表明，北极是全球变暖最严重的地区之一，北极斯瓦尔巴群岛经历了有记录以来最热的6月。截至7月底，群岛的400亿吨冰已经融化成海洋。

另据美国有线电视新闻网(CNN)报道，这项研究分析了1979年至2021年北极圈的温度变化趋势，发现在北冰洋的欧亚部分，特别是在巴伦支海区域，变暖速度是全球平均水平的7倍。最新数据显示，在过去20年到40年里，巴伦支海地区的年平均温度每10年攀升2.7摄氏度，使巴伦支海及其岛屿成为地球上升温最快的地方。(总台记者 张颖哲)

(责编：赵竹青、陈键)

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