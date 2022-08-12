宫宏宇

原标题：中国新观察|央行最新报告！货币政策信号出现新变化

10日，央行发布2022年二季度中国货币政策执行报告，就下一阶段货币政策、房地产金融政策等主要操作思路作出部署，传递出一系列新信号。

稳物价为央行首要目标

7月中国CPI同比增速创2020年8月以来新高，央行在最新报告中加大了对通胀的关注力度，不仅在展望世界经济时称“当前高通胀正在成为全球经济发展的最大挑战”，还以专栏的形式详解了中国目前的通胀形势，在央行看来，今年物价仍可实现预期目标，但应警惕结构性通胀压力。

中国民生银行首席经济学家温彬向中新网“中国新观察”栏目指出，国内外通胀形势变化成为二季度货币政策执行报告最关注的内容，并在保持币值稳定首要目标下，确定下一步货币政策的主要基调。

温彬认为，基于对下半年的通胀形势研判，下一阶段的货币政策也将坚持稳健取向，坚持不搞“大水漫灌”、不超发货币，兼顾把握好稳增长、稳就业、稳物价的平衡。

同时，要不断夯实国内粮食稳产增产、能源市场平稳运行的有利条件，做好妥善应对。为此，中共中央政治局7月28日召开的会议也提出，要强化粮食安全保障，提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消纳体系。

资料图：中国人民银行。中新社记者 张兴龙 摄

加大普惠小微支持以稳就业

在温彬看来，央行对国内经济研判边际乐观、总体谨慎，二季度货币政策执行报告不再强调“三重压力”，显示经济趋势向好，但相较于一季度重点关注疫情散发对经济运行的冲击，当前国内有效需求不足成为稳经济的重要制约，在“国内消费恢复面临居民收入不振、资产负债表受损和消费场景受限等挑战，积极扩大有效投资还存在一些难点堵点，服务业恢复基础尚不牢固，青年人就业压力较大”环境下，稳经济还需付出艰苦努力。

他认为，国内经济恢复基础尚需稳固，企业和居民加杠杆意愿仍不强，青年失业率居高，需要进一步加快政策落实，提升政策传导效率，积极扩大内需、稳定有效投资，加大对普惠小微贷款支持力度，支持中小微企业稳定就业。

稳健货币政策内涵发生变化

温彬解读称，下一阶段，货币政策“稳字当头、稳中求进”的总基调不变，但结构性通胀压力下，内涵可能有所变化。

二季度货币政策执行报告提出“兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定、内部均衡和外部均衡，坚持不搞‘大水漫灌’，不超发货币，为实体经济提供更有力、更高质量的支持”，同时，在定调上更加强调“抓好政策措施落实”，意味着货币政策已阶段性完成“靠前发力”的使命，在内外部掣肘因素增多、不过度追求经济增速、推动经济高质量发展的环境下，总量型货币政策工具继续发力的必要性不强，短期内再度降准或下调政策利率的概率较小。

在“不超发货币”、保持流动性合理充裕的前提下，后续将抓好扎实稳住经济的一揽子政策措施落实，用好政策性开发性金融工具，发力支持基础设施领域建设，保持货币供应量和社会融资规模合理增长，力争经济运行实现最好结果。各项结构性再贷款工具和开发性、政策性金融工具发力，将成为下半年信贷的重要支撑。

坚持“房住不炒”，因城施策用足用好政策工具箱

对于市场关注的房地产问题，二季度货币政策执行报告强调“房住不炒”、“不将房地产作为短期刺激经济的手段”；对于房地产当前面临的困境，强调“因城施策用足用好政策工具箱”，促进房地产市场健康发展和良性循环。

温彬指出，在前期一系列稳地产政策举措下，房地产市场边际回暖，但7月个别楼盘“停供断贷”事件导致居民购房信心不足，房地产销售再度转弱，居民端缩表迹象延续。同时，在防风险诉求提升、储蓄率位于高位、房贷和商业贷利率倒挂、资产收益率和负债成本率缺口不断扩大等因素叠加影响下，按揭早偿率有所增加，房地产链条融资稳定性有所减弱，宽信用根基仍不扎实。

为达到“三稳”(稳地价、稳房价、稳预期)的状态，未来需求侧存在持续放松的可能，预计各地政府还将根据实际情况不断出台各项稳地产举措，包括但不限于一些城市“四限”放松、“认房又认贷”原则调整支持改善性需求、按揭利率进一步下调等，以提振信心、激活市场。(完)

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经