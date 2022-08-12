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7月中国汽车产销同比保持快速增长势头

记者 闫晓虹
2022年08月12日09:08 | 来源：中国新闻网
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原标题：7月中国汽车产销同比保持快速增长势头

　　中国汽车工业协会11日发布2022年7月汽车产销数据及行业运行情况：7月，中国汽车产销同比保持快速增长势头，汽车产销分别达到245.5万辆和242万辆，环比下降1.8%和3.3%，同比增长31.5%和29.7%，增速均高于上月。

　　1-7月，中国汽车产销分别达到1457.1万辆和1447.7万辆，产量同比增长0.8%，销量下降2.0%，与1-6月相比，产量增速由负转正，销量降幅继续收窄。

　　中国汽车工业协会副秘书长陈士华介绍，当前中国经济正处于企稳回升关键窗口，在疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求下，稳经济一揽子政策进一步生效，有利于汽车产业稳增长。7月，购置税优惠等促消费政策持续发力，乘用车消费需求继续恢复；商用车降幅有所收窄；汽车出口再创历史新高。

　　此外，7月，中国新能源汽车产销同比继续保持高速增长势头，分别达到61.7万辆和59.3万辆，产量环比增长4.5%，销量下降0.6%，同比增长均为1.2倍，市场占有率达到24.5%，略高于上月。

　　1-7月，中国新能源汽车产销分别达到327.9万辆和319.4万辆，同比增长均为1.2倍，市场占有率达到22.1%。在新能源汽车主要品种中，与上年同期相比，纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车产销继续保持高速增长势头。

　　1-7月，中国汽车销量排名前十位的企业(集团)共销售1248.7万辆，占汽车销售总量的86.3%。在汽车销量排名前十位企业中，与上年同期相比，比亚迪销量增速最为明显，奇瑞和广汽也呈两位数较快增长，上汽和吉利略有增长，其他企业均呈下降。

　　中国汽车工业协会预计，在中央稳经济一揽子政策、部委相关政策和地方促进汽车消费政策持续提振下，8月中国汽车市场继续保持稳定增长，特别是随着9月汽车市场传统黄金消费季的到来，乘用车产销将会呈现快速增长，新能源汽车以及汽车出口也将会维持良好表现，为全年稳增长提供有力支撑。但同时也应该看到，国际形势日益严峻复杂，对于产业链也增加了较多不确定性。(完)

(责编：赵竹青、陈键)
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