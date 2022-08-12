记者 李汶键

原标题：@未就业高校毕业生 这些促就业硬核举措来了

眼下，各高校已经进入暑假期间。由于多种原因，仍然有部分毕业生离校未就业，求职面临较大困难。我国各地人社部门创新方式，开展专场招聘、组织专门培训、实施“一对一”精准帮扶等，为就业困难毕业生就业创造条件。

贵州：“高校毕业生就业服务热线”提供“一对一”就业帮扶

近日，贵州省人社厅向2022届贵州省未就业高校毕业生“喊话：近期您接到标识为“高校毕业生就业服务热线”的来电时，请耐心接听，它不是诈骗电话！

为进一步畅通高校毕业生就业服务工作，贵州省开通“高校毕业生就业服务热线”，2022届贵州省未就业高校毕业生可拨打服务热线提出就业需求咨询，了解就业创业政策，人社部门工作人员将提供“一对一”就业帮扶。

河南：举办专场招聘促离校未就业高校毕业生就业

为进一步做好离校未就业高校毕业生就业工作，8月12日、8月16日，两场“2022郑州高校毕业生就业服务行动专场招聘会”将在河南省郑州市举行，共邀请230家用人单位参加，涵盖IT、教育、能源、生物医药、建筑等多个行业，提供涉及教育培训、企业管理、人事、财务、行政、市场营销、技术等逾1.38万个就业岗位，两天招聘会每天参会的招聘企业基本上不重复。

河南省人力资源和社会保障厅相关负责人表示，下一步，河南省将全面启动未就业毕业生服务攻坚行动，举办“职在河南”国有企业专场、中小企业专场等系列招聘，加快推进政策性招录(聘)工作，加大高质量就业见习岗位募集力度，鼓励支持高校毕业生自主创业、多渠道灵活就业，确保高校毕业生总体就业率90%以上。

辽宁：着眼就近就便就业需求，打造“15分钟就业服务圈”

“今年以来，沈阳共为4.2万户参保单位发放稳岗返还资金3.2亿元，稳定就业岗位60万个。”8月10日，沈阳市人社局副局长岳茂新在新闻发布会上表示，沈阳市推出了“沈阳业市”舒心就业服务平台，着眼百姓就近就便就业的强烈需求，打造“15分钟就业服务圈”。

辽宁持续推进构建覆盖城乡的公共就业和人才服务网络，打造“15分钟服务圈”，为县域内企业和群众提供更加优质便捷高效的服务。通过综合考虑服务半径、服务人口、资源承载能力和城镇化发展趋势，打造“15分钟服务圈”，加强公共就业服务体系建设，统筹城乡公共就业服务，推动线下实体网点服务与线上互联网服务深度融合。

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经