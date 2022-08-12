人民网记者 许维娜

“别看这个小公园不大，但是有花有草，还有坐的地方，带着孩子出来遛遛弯儿，很舒服！”市民王女士说。

王女士口中的小公园指的是去年上半年完工的北京地铁阜成门站东南口附近“口袋公园”，这里地被植物、黄杨树球、高大槐树错落分布，颇具生机，如今成为了周边居民的好去处。

近年来，随着疏解整治工作的推进以及背街小巷环境提升工作的开展，北京西城区在环境治理工作中，不断持续推进“口袋公园”建设。截至目前，这里共建成“口袋公园”72处，共 12.34公顷；新增微绿地 141处，共 6.48公顷；其他城市绿地 3.68公顷。全区公园绿地 500米服务半径覆盖率达到 97.61%。

“口袋公园”是面向公众开放、规模较小、形状多样，具有一定游憩功能的公园绿化活动场地，面积一般在400至10000平方米之间，因其小巧多样、环境友好等特点，受到群众普遍欢迎。

记者注意到，近些年来，许多城市都流行建起了“口袋公园”，各地通过打开封闭空间，增加座椅等服务设施，社区街角等场所摇身一变成了家门口高颜值的小公园，给市民带来惊喜。

如今，有更多市民将会享受到“口袋公园”所释放的绿色福利。记者获悉，住房和城乡建设部近日印发通知提出，今年推进全国建设不少于1000个城市“口袋公园”，为群众提供更多方便可达、管理规范的公园绿化活动场地。

通知要求，各省级住房和城乡建设（园林绿化）主管部门要研究制定本地区《2022年“口袋公园”建设实施方案》，主要包括建设计划（含数量、位置、占地面积以及落实建设资金等情况）、推动工作的具体举措以及保障措施等，每个省份力争今年内建成不少于40个“口袋公园”，新疆、西藏等地可结合实际确定建设计划。

“口袋公园”成市民家门口的“幸福角”。来源：郝群英/人民图片

上海交通大学住房与城乡建设中心主任陈杰在接受记者采访时表示，城市用地一直寸土寸金，“口袋公园”的大规模建设，一方面体现了政府在城市建设与治理方面的理念转变，另一方面也是城市建设与治理能力提升的体现。

陈杰认为，“口袋公园”的大规模建设表明，我国的城市建设与治理，长远社会综合效益优先于短期经济效益，愈来愈突出以“满足人民美好生活需求”为中心，以此践行人民城市理念。

“口袋公园”的设计是否合理，设施是否便民，后期管护是否到位，这些都切切实实地影响着人们生活的幸福感。

通知明确，在选址上，优先选择公园绿化活动场地服务半径覆盖不足的区域。在设计和建设上，注重保护原有地形地貌和大树老树，优先选用乡土植物；充分考虑周边群众需求，增加活动场地，落实适老化和适儿化等要求。在管理上，建立长效机制，让群众用得舒心。

陈杰认为，“口袋公园”的大规模建设要形成可持续循环，才能让人们美好生活长久。因此，“口袋公园”建设不是单兵突进，而是一个通盘考虑，放在提升整个城市综合品质、改善社区环境、促进人们身心健康的角度去设计，通过让城市居住者更有幸福感和活力、消费力、城市空间形态更加优美、城市都市游资源更加丰富等宏观层面效益，来回收建设投入和运营成本，从而形成可持续的良性循环。

“对于微型公园而言，设计不是主角，城市以及城市里那些真正值得沉淀下来的东西，人的情感、记忆、故事，才是主角。”同济大学景观学系副主任金云峰教授认为，当下，市民对公园、绿地的期许发生了很大变化。

“相较于数量，‘口袋公园’的内容和质量更值得关注。”同济大学建筑与城市规划学院景观学系副教授刘悦来认为，便捷、灵活、微小的口袋公园就像城市绿色网络中的“穴位”，精准施力后，可以活化原来一些已被堵塞的“动脉”，进而激活“城市有机体”。

近年来，不少城市的口袋公园相继落地见效，在不断刷新城市“颜值”的同时，也成为广大居民亲近自然、拥抱绿色的休闲好去处。《2021年中国国土绿化状况公报》显示，全国累计建设口袋公园2万余个，建设绿道8万余公里。

实际上，“口袋公园”虽小，但管理难度并不小。这就考验着一个城市的精细化管理水平和公共服务品质。

“口袋公园建设前，应充分调研、科学论证，合理选址布局，根据周边居民需求针对性设计公园功能，满足其休闲、娱乐、健身等需求。”中国科学技术协会全国委员会委员许泽玮建议，为了避免出现重建设、轻管理现象，“口袋公园”建成后，相关部门应发挥好统筹协调作用，园林部门充分发挥专业力量，除了让“口袋公园”美观好看，更要实用耐用，社区居委会也要主动参与“口袋公园”的建设和管理。

“还可以开展公园认领活动，或者邀请周边居民当‘园长’参与管理，让‘园长’具备志愿者和协助管理者的双重身份。此外，‘园长’还能融服务和督查职能于一体，吸引更多周边单位和个人参与共建共享，让‘口袋公园’更好发挥绿化、休闲的服务功能。”许泽玮说。

“从最早阶段土地平整后的二次开发，到之后的规划设计、基础设施建设以及由此产生的相关一系列人员就业，再到建设完后日常的运营、管理、维护以及举办相关活动，这些都会产生巨大的投入，也会随之创造相应市场。”北京社科院研究员、中国人民大学智能社会治理研究中心研究员王鹏表示。

此外，通知还强调，住房和城乡建设部将推广各地可复制可推广的经验做法，编制《推进“口袋公园”建设项目纪实》，图文并茂进行宣传，并将典型案例纳入国家园林城市示范项目库。

(责编：郭思邈、吕骞)

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