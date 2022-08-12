原标题：品牌价值超800亿！红豆集团连续15年入选“中国500最具价值品牌”

近日，由世界品牌实验室（World Brand Lab）主办的(第十九届)“世界品牌大会”在北京举行，会上发布了2022年《中国500最具价值品牌》分析报告。红豆集团以831.85亿元的品牌价值连续15年入选该榜单、第八年蝉联中国品牌百强，位列榜单78位，品牌价值超2021年百亿余元，充分证明其在品牌建设、经营能力、可持续发展等方面的综合实力。

品牌作为企业核心竞争力的集中体现，是一种宝贵的无形资产，更是一个复杂的生态系统。良好的品牌发展趋势可以让顾客将对品牌的好感从一个产品延续到下一个产品，让品牌能够长期保持活力，而“一炮走红”的产品也会让消费者由单品回溯对品牌的整体认知，加固好感，进而成为忠实顾客。

今年3月，红豆0感舒适衬衫一经发布即登顶天猫、京东两大平台中高端衬衫品类销量冠军后，截至7月31日销量已突破17万件。红豆也因此成为今年国内服装行业备受关注的企业之一。

创始于1957年，红豆集团从上个世纪50年代的弹棉胎、织手套，到60、70年代的织土布、纺纱，生产尼龙衫、腈纶衫，到80年代初以针织内衣起家，90年代初成为全国内衣行业龙头，不断迭代红豆绒柔软型内衣爆品，再到如今开创舒适赛道，发布高端化转型之作，始终占据国人心智口碑榜单的一席之地。

15年来不断攀升的品牌价值证明了红豆集团民族自主品牌的硬实力和软实力，让“红豆”向世界一流品牌又迈出坚实一步。目前，红豆集团正通过全力打造“红豆男装”“红豆居家”“红豆童装”“红豆万花城”等多产业板块子品牌，积极推进高端化、国际化、数智化、绿色化、在线化、证券化来加快转型升级。

(责编：董童、李源)

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