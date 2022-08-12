人民网北京8月12日电 （记者杜燕飞）记者从建设银行获悉，近日，建设银行浙江省分行发放了首笔配套贷款7000万元，为柯诸高速提供配套融资授信，这也是建设银行成功投放的首笔基础设施基金重大项目配套融资。柯诸高速项目总投资超170亿元，融资需求超100亿元，后续建设银行将根据该项目建设需要持续给予配套资金支持。

近期，国务院常务会议确定了政策性、开发性金融工具支持重大项目建设的举措，由政策性银行成立3000亿元基础设施基金，用于补充重大项目资本金，引导金融机构加大配套融资支持，抓紧形成更多实物工作量。

据介绍，为此，建设银行建立总分支行多层级营销对接机制，关注基础设施基金投放进度，加快推动配套融资项目落地。总行成立由相关部门组成“提升基础设施领域经营质效工作小组”，推动重大项目落地见效；总分行聚焦基础设施基金重大项目清单，快速开展对接、实现项目全覆盖，每日监测项目走访率、开户率、授信率、转化率，解决投放全过程中存在的各类问题。

同时，建设银行建立了“白名单”客户机制，将基础设施基金投向的五大基础设施纳入优先支持领域，给予内转价格优惠、审批绿色通道、差异化审批授权等差异化政策，并对由国家开发银行等牵头外部银团贷款给予差别化项目评估安排，在把握实质性风险的基础上，提高审批效率；运用基本建设贷款、PPP贷款等项目贷款产品，发挥在造价咨询、供应链金融等服务优势，为基础设施基金重大项目提供一体化综合金融服务。

“下一步，我们将加大对基础设施建设的金融支持力度，助力实现扩投资、带就业、促消费综合效应，促进稳定宏观经济大盘，提升服务国家建设能力。”建设银行相关负责人表示。

(责编：罗知之、吕骞)

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