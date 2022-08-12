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45.22万高斯 合肥科学岛稳态强磁场刷新纪录

2022年08月12日16:19 | 来源：人民网
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人民网北京8月12日电 （焦磊）12日，中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心研制的国家稳态强磁场实验装置产生了45.22万高斯（即45.22特斯拉）的稳态磁场，刷新了同类型磁体的世界纪录，成为目前全球范围内可支持科学研究的最高稳态磁场。原世界纪录是1999年由美国国家强磁场实验室创造，其混合磁体产生45万高斯，至今已保持纪录23年之久。

稳态磁场刷新世界记录。图片来源：中国科学院合肥物质科学研究院网站

稳态强磁场是物质科学研究需要的一种极端实验条件，是推动重大科学发现的“利器”。在强磁场实验环境下，物质特性会受到调控，有利于科学家们发现物质新现象、探索物质新规律。世界科技强国一直重视强磁场实验条件建设，目前国际上有五大稳态强磁场实验室，分布于美国、法国、荷兰、日本以及中国合肥科学岛。

此次国家稳态强磁场实验装置的混合磁体在26.9兆瓦的电源功率下产生45.22万高斯的稳态强磁场，达到国际领先水平，成为我国科学实验极端条件建设乃至世界强磁场技术发展的重要里程碑。

国家稳态强磁场实验装置自投入运行以来，已经运行超过50万个机时，为国内外170多家单位提供了实验条件，包括清华大学、北京大学、中国科大、复旦大学、南京大学、浙江大学，中科院物理所、高能所、电工所、半导体所，美国哈佛大学、新加坡国立大学、德国马普所等装置用户，在物理、化学、材料、生命健康、工程技术等领域开展了超过3000项课题的前沿研究，取得了一系列重大科技成果。与此同时，研发装置衍生的成果和依托装置研究产生的多项成果，如组合扫描探针显微技术、国家Ⅰ类抗癌创新靶向药物等，成功地转化为现实生产力。

(责编：罗知之、吕骞)
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