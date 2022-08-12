人民网北京8月12日电 （记者罗知之）据中国银保监会官微消息，中国银保监会河南监管局政策法规处处长、一级调研员蒋红华涉嫌严重违纪违法，经中央纪委国家监委驻中国银保监会纪检监察组和河南省监察委员会批准，目前正接受中国银保监会河南监管局纪委纪律审查和郑州市监察委员会监察调查。中国银保监会河南监管局案件稽查处副处长、二级调研员杜其文涉嫌严重违法，经中央纪委国家监委驻中国银保监会纪检监察组和河南省监察委员会批准，目前正接受郑州市监察委员会监察调查。

蒋红华简历

蒋红华，男，汉族，1973年1月出生，河南永城人，1994年7月参加工作，2005年11月加入中国共产党，研究生学历。

1994.07—2012.12 先后在中国人民银行商丘分行、河南省分行、济南分行郑州监管办，中国银监会河南监管局国有银行监管二处、办公室、统计信息处、人事处、党委组织部工作；

2012.12—2015.02 中国银监会河南监管局统计信息处处长；

2015.02—2017.03 中国银监会三门峡监管分局党委书记、局长；

2017.03—2018.10 中国银监会洛阳监管分局党委书记、局长；

2018.10—2019.04 中国银保监会洛阳监管分局正处长级干部；

2019.04—2020.10 中国银保监会洛阳监管分局党委书记、局长、一级调研员；

2020.10—2022.07 中国银保监会河南监管局政策法规处处长、一级调研员；

2022.07— 中国银保监会河南监管局政策法规处一级调研员。

杜其文简历

杜其文，男，汉族，1965年2月出生，山东潍坊人，1989年10月参加工作，大学学历。

1989.10—1997.07 先后在中国人民银行荥阳市支行、郑州分行工作；

1997.07—2003.09 历任中国人民银行中牟县支行副行长，郑州中心支行银行管理处副主任科员、主任科员；

2003.09—2012.01 历任中国银监会河南监管局合作金融机构监管处主任科员、综合科科长、监管副调研员、副处长；

2012.01—2018.10 历任中国银监会河南监管局农村中小金融机构监管二处副处长、农村中小金融机构监管一处副处长；

2018.10—2019.04 中国银保监会河南监管局副处长级干部；

2019.04—2020.10 历任中国银保监会河南监管局农村中小银行机构监管处副处长、三级调研员、二级调研员；

2020.10—2022.07 中国银保监会河南监管局案件稽查处副处长、二级调研员；

2022.07— 中国银保监会河南监管局案件稽查处二级调研员。

(责编：罗知之、吕骞)

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