人民网北京8月12日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，2021年，银保监会持续推动交强险保障水平和服务能力提升，改革红利深入惠及广大消费者，2021年为消费者节省保费支出82亿元。

一是保险保障功能显著加强。2021年是车险综合改革后第一个完整经营年度，在公安交管等部门和社会各界的支持下，保险行业持续推进惠民政策落地见效。交强险保障覆盖面进一步扩大，参保机动车数量达到3.23亿辆。保障功能得到强化，交强险责任限额由12.2万提升至20万后，2021年为消费者增加保额21万亿，增加赔款90亿元。安全驾驶的消费者获得更大优惠幅度，优化后的费率浮动方案使车均保费进一步下降，并推动安全驾驶意识进一步提升，2021年为消费者节省保费支出82亿元。

二是保险服务质效有效提升。2021年交强险承保机动车数量增加7.3%，整体保额提升48.8%，立案件数提高20.9%，赔付成本增长27.4%。针对疫情多点散发的情况，银保监会督促保险行业加大支持实体经济力度，助力货运物流保通保畅，建立全产业链风险解决方案，主动面向疫情严重地区的停驶车辆开通保险延期服务，适度延后保费缴纳时间，从线上投保、线上理赔、防疫管理等方面提供疫情期间的便民服务举措，助力防疫抗疫和经济社会发展。

三是保险制度机制进一步优化。2021年银保监会积极推行交强险有关配套机制完善，与财政部等相关部门共同完善《道路交通事故社会救助基金管理办法》，扩大救助对象范围，延长救助时间，压缩办理时限，规范救助基金网上申请和审核流程，当年提取道路交通事故社会救助基金29亿元。推动保险行业积极参与最高人民法院统一城乡居民人身损害赔偿标准试点，农村居民在交通事故中人身损害赔偿数额大幅度提高。

(责编：罗知之、吕骞)

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