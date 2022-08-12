“稳中求进@高质量发展”系列报道
华屋红军村：从长征路到致富路 初心不改踔厉前行
华屋红军村里的红军祠。人民网记者 孙博洋摄
人民网赣州8月12日电 （记者孙博洋）“过去看到家里年轻人玩手机，就想把他们手里的手机打掉，后来做起了电商，听到收款到账的声音，才知道手机也是个致富的好工具。”江西省瑞金市叶坪镇华屋村致富带头人华小英告诉记者。
据介绍，在上个世纪30年代，仅43户人家的华屋，家家户户都有人参加革命，其中17人在长征途中牺牲，留下了“十七棵松”的感人故事，是远近闻名的“红军村”。近年来，华屋巧借赣南苏区振兴发展东风，用好用活精准扶贫政策，实施乡村振兴战略，使整个村庄在短短几年时间发生了翻天覆地的变化。
华小英正在接受记者采访。人民网记者 孙博洋摄
作为烈士后代的华小英近年来通过研发销售泡菜，带动了周边贫困户脱贫致富，同时也传播了客家泡菜文化，成为十里八乡皆知的“网红”。
据了解，华屋有300多亩的蔬果大棚，生产百香果、火龙果、黄瓜、豆角等蔬果，在过去经常会出现蔬果丰收却卖不出去的情况。
华屋红军村，300亩的蔬果大棚是当地主要产业之一。来源：瑞金市委网信办
华小英告诉记者，在回村做泡菜之前是在市区里开裁缝店，一个月也有几千块钱的收入，后来回村看到村里环境的改变，回村开办起了农家乐，并制作一些泡菜给游客品尝，得到不少好评。
2016年，华小英与家人合计，做泡菜是一个不错的生意，便开设了工坊，不断改良泡菜工艺。2018年，又注册了泡菜商标，并承包了40亩蔬果大棚创办了蔬果合作社，带动周边贫困户加入到泡菜事业中来。
短短几年，华小英通过“景区直销+电商”的模式把泡菜做火了，也吸引了村民特别是贫困户的加入。在2020年华小英的公司成立，从工坊升级成为标准厂房，也吸纳了更多人员就业。
“我这里的员工基本都是村里的中老年妇女，她们很多都是来自以前的贫困户，没有什么技能，外出打工比较难，而且很多还要在家里看孙辈，在泡菜工厂里做些洗菜、切菜、腌菜的工作，力所能及，月收入能有两三千元。”华小英告诉记者。
华屋村民的新房。来源：瑞金市委网信办
当地村民告诉记者，不仅收入提高了，现在不仅能在家门口就业，收入也提高了，并且从过去的土坯房搬到了三层的楼房，这几年的变化真是太大了，放在过去想都不敢想。
华屋村民的新房。人民网记者 孙博洋摄
近年来，华屋发展了现代农业+电商、乡村旅游业等一批富民产业，户均增收3万多元，在2017年底全面实现脱贫。
一部分过去的土坯房被保留下来，修缮后成为红色旅游和爱国主义教育的景点。人民网记者 孙博洋摄
同时，村庄面貌也发生了大变化，近年来，华屋按照统一规划设计、统一平整土地、统一施工建设、统一分配住房的原则，建成了66套整齐划一的住房。如今的华屋，错落有致的新房代替了透风漏雨的土坯房，清洁纯净的自来水代替了浑浊的土井水，明亮的电灯代替了黯淡的煤油灯，平坦的水泥路代替了泥泞的乡村小路，村庄面貌发生了深刻变化。村民写在墙上的对联“昔日破旧土坯房如今新屋亮堂堂，铭谢党的政策好百姓心安喜洋洋。”也反映了村民的获得感和幸福感显著增强。
华屋的变化只是近年来瑞金变化的一个缩影。数据显示，瑞金全市生产总值由2011年的76.8亿元增长到2021年的195亿元，相比增长153.91%，年均递增9.77%；城镇居民人均可支配收入由2011年的13022元提高到2021年的34792元，相比增长167.18%，年均递增11.54%；农村居民人均可支配收入由4576元提高到13655元，相比增长198.4%，年均递增12.92%。
赣州市委党校经济学教研室主任刘益群表示，振兴发展这十年，赣南革命老区进入了经济社会发展最快、城乡面貌变化最大、老百姓受益最多的时期。
刘益群表示，未来，在《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》《赣州革命老区高质量发展示范区建设方案》等重大决策、重大政策、重大利好的加持下，赣州的明天一定会越来越好。
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