专家：住房租赁市场迎来新变化 机构化规模化成行业新趋势
人民网北京8月12日电 （记者许维娜）今年以来，我国住房租赁行业再迎实质性拐点，保障性租赁住房频获政策支持。如何搭上政策顺风车，让存量改造与增量新建不走弯路；如何保证公募REITs收益率突破4%，真正打通“投融建管退”闭环，成为当前行业重点关注的议题。
“今年以来的住房租赁市场，发生了两个实质性变化：一是40城加快保障性租赁住房建设，供给增量迅速扩充；二是保障性租赁住房公募REITs落地，已有两单即将上市。供给增量的上涌和金融闭环的合拢，推动租赁企业往全生命周期的后阶段移动——租赁生意的底层逻辑变了。”日前，ICCRA住房租赁产业研究院院长赵然表示在《中国住房租赁品牌价值蓝皮书》（以下简称“蓝皮书”）发布会上表示。
赵然表示，随着租赁住房增量加速扩充、资本退出路径打通，我国住房租赁行业的发展焦点即将转移到“投-融-建-管-退”生命周期的后阶段上来，即在“管”（资产管理）上拥有更高超能力的企业，才能享受政策、金融的红利，进一步巩固规模和市场。
蓝皮书指出，我国住房租赁行业已进入品牌崛起时代，并首次以“品牌价值”为抓手全面评估租赁企业在“管”方面的能力，为金融机构在公募REITs领域及行业投资层面的决策提供参考。
蓝皮书认为，我国住房租赁行业进入了产品线丰富、稳定发展的新阶段。ICCRA住房租赁产业研究院发布数据显示，超过三分之一的租赁住房运营机构选择多产品线定位。44%的单体项目规模适中，在300-500套（间）或500-800套（间），而这样的体量与多条产品线适配。另一方面，我国住房租赁行业现已逐步迈入稳定运营期。ICCRA住房租赁产业研究院监测数据称，目前租赁住房运营机构的品牌存续时间超过3年以上的达到92%，其中14%的品牌更是超过10年。
“住房租赁的底层逻辑换轨成为了资产管理逻辑，这是住房租赁企业眼下要特别关注的。”赵然还认为，在资产管理的轨道上，企业更应当重视品牌运营，一个品牌如何切入市场、如何借助品牌策略达到4%甚至更高的收益率，就成了凸显品牌力的最优级指标。
赵然还建议，住房租赁走机构化、规模化道路是行业参与者“活下来”的必由之径。接下来，随着政策与金融红利的释放，住房租赁企业能否抓住机遇的关键就在于深深扎进品牌运营的底部，科学制定资产布局、产品布局、人员储备、供应链管理等一系列紧耦合策略。
“品牌崛起是住房租赁底层逻辑的转换，以资产管理、长线运营的思路倒逼企业优化产品、优化服务，进而以更多高品质供给让租赁住房真正成为新市民、青年人住房需求的‘压舱石’。”他总结道。
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