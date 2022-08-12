新华社北京8月12日电（丁静、岳阳）记者从中国铁路北京局集团有限公司获悉，随着55001次首趟动态检测车从燕郊站始发，京唐城际铁路燕郊至唐山段，京滨城际铁路宝坻至北辰段12日正式进入联调联试。

京唐城际铁路起自北京城市副中心站，终到河北省唐山市既有唐山站，途经北京市通州区、河北省廊坊市、天津市宝坻区、河北省唐山市，线路全长约148.7公里，设计最高时速350公里。全线共设置车站8座，分别为北京城市副中心站、燕郊站、大厂站、香河站、宝坻站、玉田南站、唐山西站、唐山站。因副中心站尚未建好，项目建成初期，列车由北京站始发，至唐山站城际车场。

京滨城际铁路起自京唐城际铁路宝坻站，新建线路向南经天津宝坻区、武清区、北辰区、东丽区、滨海新区，引入既有滨海西站。正线线路全长约96公里，设计行车速度每小时250公里。全线共设置车站4座，分别为宝坻站、北辰站、天津机场站、滨海西站。京滨城际初期建设及开通范围为宝坻站至北辰站，线路长度56.2公里。

京唐城际和京滨城际是京津冀城际交通网的重要组成部分，开通后将有力支撑京津冀协同发展国家战略。京唐城际和京滨城际铁路开始联调联试，标志着两条城际铁路全线开通运行进入最后的冲刺阶段。

(责编：胡永秋、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经