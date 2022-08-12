原标题：教育部等多部门：引导鼓励高校毕业生到基层建功立业

引导和鼓励高校毕业生到基层就业，是一项系统工程，需要政府、高校、社会力量多方联动。教育部指导各地各高校统筹推进，会同相关部门和地方，加大政策力度、深化就业育人、强化培养使用、优化服务保障，引导鼓励高校毕业生到基层建功立业，让青春之花绽放在祖国最需要的地方。

加大政策力度，拓展就业空间

中央基层项目具有重要的示范引领作用。今年以来，教育部会同人社部、财政部、共青团中央等部门，共同做好“特岗计划”“三支一扶”“西部计划”等中央基层项目招录工作。2022年“三支一扶”计划招募高校毕业生3.4万名；“特岗计划”全国招聘6.7万名；“西部计划”招募3.67万人。重点向乡村振兴重点帮扶县等地区倾斜，更好服务乡村教育、医疗卫生、社会治理等工作，助力乡村振兴。

各地各高校加大政策挖潜力度，为毕业生拓展就业空间。宁夏实施城乡社区、学前教师、乡村医生、司法辅助等基层服务专项计划，共招聘2000名应届高校毕业生到基层工作；“三支一扶”计划由3000个增加到4100个；“西部计划”由380个增加到640个。

深化就业育人，激发报国热情

引导毕业生把个人的理想追求融入党和国家事业之中，教育部面向2022届毕业生推出《基层就业、成就梦想》《志存高远、脚踏实地》等“互联网+就业指导”公益直播课42期，累计观看人次达1.2亿。在“就业促进周”期间，组织推动各地和高校开展基层主题宣传4824场。组织举办高校毕业生就业创业政策宣传月活动，发布普通高校毕业生基层就业政策公告，宣讲基层就业政策，引导毕业生，扎根基层、拼搏奉献。

各地各高校加强就业育人主题教育，引导学生树立正确的成才观、职业观和就业观，积极到基层建功立业。

强化培养使用，助力成长成才

6月，人社部、财政部印发通知，要求继续实施“三支一扶”人员能力提升专项计划，2022年中央财政支持培训8000人次，其中乡村振兴主题培训5000人次。要求各地认真落实专项培训计划，健全全服务周期的培训制度，强化岗位锻炼，为“三支一扶”人员锻炼成长提供有利条件。各地各高校结合实际需要，加强对毕业生的岗前能力培训。

优化服务保障，推动聚才兴业

下得去、干得好，还要留得住。教育部会同相关部门推出优惠政策，指导各地各高校健全、优化服务保障，为高校毕业生在基层成长成才创造良好条件，激发高校毕业生到基层一线就业创业的热情。

教育部、财政部联合印发通知，要求落实特岗教师待遇保障，强调各地要确保特岗教师工资按时足额发放，按规定参加社会保险，保证三年服务期满、考核合格且愿意留任的特岗教师及时入编并落实工作岗位。对高校毕业生在城乡社区服务领域创业的，教育部、民政部等四部委联合印发通知，要求各地按规定落实税费优惠、一次性创业补贴、创业担保贷款等政策；社区综合服务设施为相关提供社区服务的机构给予必要的场地支持。

(责编：董童、李源)

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