原标题：京津冀蒙联手 跨区域促就业创业

近日，“千企万岗促就业 勠力同心促发展”2022年京津冀蒙工会跨区域促就业创业系列活动正式启动。此次活动由内蒙古自治区总工会联合京津冀三地总工会共同举办。活动借助互联网企业和社会就业服务机构力量，采取线上线下相结合形式，有序推动省际劳务协作，帮助困难职工家庭成员、农牧民工、高校毕业生、转岗待岗职工、新就业形态劳动者等群体实现就业创业。

据了解，本次招聘将陆续开展线上线下系列招聘促就业活动，涵盖启动仪式、线上专场招聘、线下就业活动、就业直播活动、校园宣讲、企业空中宣讲、就业杂志、就业之星News、创业项目推介等。线上招聘首批组织上线京津冀蒙四地854家企业，提供2863个岗位，招聘32969人。活动从7月31日起将持续3个月。（记者 刘畅）

(责编：董童、李源)

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