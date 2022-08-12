原标题：云南：政企校合作助力“雨露计划+”行动促就业

云南省乡村振兴局、云南省教育厅、云南省人力资源和社会保障厅与比亚迪股份有限公司、深圳市龙岗区风向标职业培训学校、云南启迪实业发展有限公司11日联合签署协议，比亚迪股份有限公司将用三年时间在云南招聘超过5万名劳动力。

云南省乡村振兴局局长黄云波表示，政企校将围绕劳务协作、人才共育、校企合作等开展合作，通过培育适应现代化发展的技能劳动力，增强脱贫群众的自我造血能力，促进脱贫劳动力长期稳定就业，从简单重复型、低附加值行业向技能型、高附加值、合理薪酬行业转移。

签约仪式现场。受访者供图

根据协议，比亚迪股份有限公司今年将在云南招聘以脱贫家庭劳动力为主的员工不少于5000人，3年招聘员工不少于5万人。比亚迪股份有限公司人力资源处副总经理荀猛说，云南是劳动力输出大省，企业愿与云南省各级政府、职业教育学校借助“雨露计划+”就业促进行动，培育和吸纳更多具有一技之长的脱贫群众就业，使其通过就业获得持续稳定的工资性收入，让越来越多的群众日子越过越红火。

云南将坚持就业优先导向，以脱贫家庭新成长劳动力为重点，增强脱贫家庭新成长劳动力的技能水平和就业竞争力，为全面推进乡村振兴提供人才支撑。

下一步，云南将按照比亚迪股份有限公司每年的招聘计划，对农村普通劳动力开展岗前职业技能培训，将培训合格劳动力定向输送到比亚迪就业；比亚迪股份有限公司与云南职业（技工）院校合作，共建产业学院、培训中心，开设定制班、定向班等，实现3年内共建比亚迪产业相关专业建设不少于5个、比亚迪产业学院不少于5个的目标。（记者 杨静）

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经