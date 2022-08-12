原标题：山东今年以来为青年群体提供就业见习岗位逾十万

就业见习是帮助高校毕业生等青年群体积累工作经验、促进就业的重要举措。为应对就业总量压力和疫情等因素影响，省人力资源社会保障厅等11部门启动实施山东省十万就业见习岗位募集计划，为高校毕业生等青年群体提供充足见习机会，搭建供需双方双向匹配“缓冲区”，促进高校毕业生等青年及早就业。今年以来，全省已为高校毕业生等青年群体提供见习岗位10.28万个，同比增长112.84%，创历史新高，居全国第二位。

山东省将就业见习对象扩大为离校3年内有见习意愿的高校毕业生和处于失业状态的16-24周岁青年，外地高校毕业生、海外留学生和职业院校毕业生（特殊教育院校职业教育类毕业生、技师学院高级工班毕业生、预备技师班毕业生）同等享受就业见习政策。目前，全省在岗见习人数超1.89万人。

“我们公司从事人工智能和大数据开发，对于人才，尤其是相关专业的应届高校毕业生的需求一直比较旺盛，设立见习基地以后，多了一个人才招募途径，也为我们甄选和培养符合企业需求的人才提供了一个良好的缓冲阶段。”青岛西海岸新区见习基地以萨技术股份有限公司负责人说，今年一季度，他们已经发布了300余个见习岗位，包括大数据开发工程师、用户体验师、财务管培生等。

山东省开发了各类企事业单位、社会组织、政府投资项目和科研项目，挖掘特色产业、现代服务业、高端制造业等领域见习岗位信息，提高管理、技术、科研类见习岗位比重，加大城乡社区就业见习岗位募集力度，社区见习期满后，可按规定同等条件下优先招录为社区专职工作人员。

对见习岗位，技术和待遇都要重视才能真正促进就业。2021年的本科毕业生吴晓双，曾是青岛金域医疗的见习生，通过青岛市青年实习实训公共服务平台找到青岛金域医疗这家公司，参与见习。“我是医学相关专业，公司是一家专业的第三方医学检测机构。在带教老师指导下，我作为见习生也可以短时间掌握许多专业技能。通过这种深入的见习，我也对公司有了更充分的了解。”吴晓双说。

同时，山东省将就业见习补贴标准提高至当地最低工资标准的60%。对见习期满留用率达到50%以上的见习单位，见习补贴标准提高至当地最低工资标准的70%。

此外，山东省要求，见习单位确保为见习人员发放不低于当地最低工资的基本生活费，鼓励适当提高发放标准。见习人员参加就业见习满3个月后，见习单位可为其缴纳社会保险，并继续享受就业见习补贴。鼓励见习单位对见习人员积极留用，自2022年1月1日起，见习人员参加就业见习满3个月后，见习单位与其签订劳动合同的，见习期未满，给予见习单位剩余期限见习补贴。截至目前，今年全省累计发放就业见习补贴1217.19万元。（记者 张春宇）

(责编：董童、李源)

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