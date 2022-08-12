原标题：我区部署四项攻坚行动

8月11日，广西壮族自治区政府召开自治区“稳就业保民生攻坚战”指挥部第三次全体会议暨推进全区被征地农民参加基本养老保险审计整改工作电视电话会议，部署大力攻坚重点群体就业行动，全力攻坚劳动者权益保障行动，着力攻坚就业服务质量提升行动，聚力攻坚民生保障行动，以扎实有效的措施打好稳就业保民生攻坚战。

大力攻坚重点群体就业行动。广西壮族自治区将着力保住市场主体稳定就业岗位，全面落实国家33条稳经济一揽子政策和我区121条稳经济细化举措；突出抓好高校毕业生就业工作，扎实做好离校未就业毕业生信息衔接，将未就业毕业生100%纳入“一对一”实名制帮扶；持续巩固稳定农民工和脱贫人口就业增收，切实摸清农民工和脱贫人口就业和收入底数，落实粤桂、桂深劳务协作协议；统筹做好其他群体就业，开展好就业援助“暖心活动”。

全力攻坚劳动者权益保障行动。广西壮族自治区将全力推进被征地农民参加基本养老保险审计整改，市县政府履行整改工作主体责任，加强统筹协调沟通，按序时进度完成整改任务；各级各职能部门以问题为导向，建立台账，逐个项目开展调查摸清底数，推动解决被征地农民基本养老保险政策落实不到位问题；扎实推进社会保险扩面征缴工作，深入实施全民参保计划，加强部门协同，完善激励约束机制，大力推进城乡居民基本养老保险参保扩面工作；依法保障劳动者合法权益，加强源头治理，切实遏制降低劳动人事争议案件、欠薪案件发生率。

着力攻坚就业服务质量提升行动。广西壮族自治区将提升公共就业服务质量，实施好“10+N”就业服务专项行动；强化职业技能培训，加强重点群体和急需紧缺职业培训；强化企业用工服务保障，深入推进加强产业工人队伍建设支持企业用工专项行动。

聚力攻坚民生保障行动。广西壮族自治区把保供稳价工作作为重中之重，突出抓好“菜篮子”商品生产；把兜牢低保救助作为重要职责，抓好本地城乡低保、特困供养、临时救助等工作。此外，还要统筹做好其他民生保障工作。（记者 刘琴）

(责编：董童、李源)

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