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拓宽柔性支架应用场景 国内首个屋顶柔性支架光伏项目并网发电

2022年08月12日09:52 | 来源：人民网
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人民网北京8月12日电 （记者杜燕飞）记者从国家能源集团获悉，近日，国内首个屋顶柔性支架光伏项目——凤竹纺织6兆瓦分布式光伏项目并网发电。该项目建设规模为6.00624兆瓦，年均发电量698.68万千瓦时。

凤竹分布式光伏项目柔性支架。受访者供图

“该项目屋顶有较多较高的通风采光屋顶，空间狭小，阳光遮挡严重，我们采用了柔性支架布置，同面积下光伏组件增加了7359块，布置容量增加了近4.3兆瓦，年可增发电量517万度，达到土地空间利用率最大化，实现了在土地紧缺的情况下的项目全容量布置。”国家能源集团福建晋江热电公司负责人表示。

业内人士表示， 当前，在国家“双碳”战略背景下，光伏电站应用场景愈发多样化。光伏支架是光伏发电系统中为支撑、固定、转动光伏组件而设计安装的特殊设备，是光伏发电系统中不可或缺的组成部分。相比于传统模式的固定支架，柔性支架体系跨度大且跨度范围灵活可调，具有布置方式灵活、发电效率高、抗裂性能好、用钢材量少、承重小等优点，在相同土地面积的大跨度区域，柔性支架的布板容量约为固定支架的三倍。

“鉴于柔性支架灵活可调、占地面积小的特点，使其具有广泛的应用范围，滩涂、渔塘、污水厂、复杂山地、荒坡和水池等复杂地形都可利用，具有广阔的应用前景。”上述业内人士表示。

(责编：郭思邈、吕骞)
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