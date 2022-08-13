本报北京8月12日电 （记者王政）记者从2022世界5G大会获悉：5G正在加速数字经济发展，截至今年6月，全国运营商5G累计投资4016亿元，加上移动流量、手机信息服务等消费，累计直接和间接带动经济产出8.56万亿元，经济增加值达2.79万亿元。

流量迎来快速增长，今年6月，我国户均移动互联网接入流量达到15GB，是2019年5G发牌初期7.32GB的2倍多。5G高速率、低时延等特点，推动视频类应用增长强劲。

同时，资费水平持续下降，上半年我国移动通信网流量同比增长20.2%，但流量收入同比仅增长0.7%。

工信部有关负责人表示，下一步，将着力提升5G产业链供应链现代化水平，全面推进5G的商用部署和规模化应用，培育壮大经济发展新动能，让5G更好赋能实体、服务社会、造福人民。

《 人民日报 》（ 2022年08月13日 01 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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