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截至今年6月

我国运营商5G投资4016亿元

2022年08月13日05:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月12日电  （记者王政）记者从2022世界5G大会获悉：5G正在加速数字经济发展，截至今年6月，全国运营商5G累计投资4016亿元，加上移动流量、手机信息服务等消费，累计直接和间接带动经济产出8.56万亿元，经济增加值达2.79万亿元。

　　流量迎来快速增长，今年6月，我国户均移动互联网接入流量达到15GB，是2019年5G发牌初期7.32GB的2倍多。5G高速率、低时延等特点，推动视频类应用增长强劲。

　　同时，资费水平持续下降，上半年我国移动通信网流量同比增长20.2%，但流量收入同比仅增长0.7%。

　　工信部有关负责人表示，下一步，将着力提升5G产业链供应链现代化水平，全面推进5G的商用部署和规模化应用，培育壮大经济发展新动能，让5G更好赋能实体、服务社会、造福人民。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月13日 01 版）
(责编：白宇、杨光宇)
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