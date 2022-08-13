本报记者 韩 鑫

广州黄埔科学城视源电子科技股份有限公司加工厂内，300多种不同规格的元器件，从海内外汇总到这里，经过多道工序，变成一片片规整的主控板卡。公司的单项冠军产品“液晶显示主板”从这里下线，进入教育、制造、医疗等领域。

“上半年，受疫情影响，产值同比仅略有增长，但凭借产品竞争力的提升，净利润同比增长超50%。”公司高级副总裁钟志强说。

顶住压力、逆势增长的背后，是一次上下游企业的协同作战。12公里外，视源电子的检测设备供应商——镭晨智能装备科技有限公司感受真切。“疫情影响下，不少客户投资更加谨慎，订单交付周期拉长，不断挤压公司利润空间。”公司副总经理宋悦说，困难之际，作为重要客户的视源电子非但没有减少订单，反而增加了智能检测设备投入力度，以最大程度保障产品品质。

“订单没少，收益就有保证。更重要的是，给我们持续进行研发投入注入了信心。”宋悦说，今年上半年，公司营收同比增长80%。

向链条上游继续延伸，作为元器件供应商的视焓科技有限公司也受益明显。“公司去年成立，今年3月刚开始盈利，正准备大干一场，却遭遇疫情挑战。”公司相关负责人冯先强说，物流受阻影响产品交付，一些客户提货延迟，公司一度库存高企。

“关键时刻，视源电子及时向我们开放了供应链管理系统。”冯先强说，“这意味着我们能根据他们的用量和排期生产，通过协同生产将延期交付的影响降至最低。”

大河有水小河满，小河有水大河丰。“一个主板上集成了300多个元器件，一个环节不给力，都没法渡过难关。”钟志强说，越是发展承压，越需协同发力，“今年以来，我们对供应商进行全价值链共同管理，强化技术沟通，共享防疫方案，上下游同频共振，实现了整个产业链的企稳向好。”

如今，一座占地超100亩的智能制造基地正在黄埔区拔地而起，由视源电子投资20亿元打造。“目前我们已能供应全球近1/3的液晶电视机主板，要想进一步提升国际竞争力，必须坚定发力高端制造。”钟志强说，今年10月新基地将封顶，预计明年下半年正式投产，届时将成为企业发展的新增长点。

作为供应商之一，视焓科技受邀进行新产品的联合开发。“视源电子已向我们开放测试资源，进行配套新品的新型散热技术研发。”冯先强说。

镭晨智能装备公司已尝到了融通红利。“新基地预计会给我们带来订单增长，实现全年营收增长更有底气。”在宋悦看来，更重要的是，高端智能制造对于设备的高要求，将会倒逼企业加速技术创新，补强短板弱项，在激烈的市场竞争中尽快形成发展优势。

以点带链、构链成面，大中小企业融通发展的局面正在广州黄埔区加速形成。黄埔区有关负责人表示，下一步将储备一批、扶持一批精准“卡位入链条”的专精特新中小企业、单项冠军企业，支持中小企业与行业龙头企业合作攻克“卡脖子”难题，加快构建大中小企业相互依存、相互促进的产业生态，有力支撑产业链供应链补链稳链强链。

《 人民日报 》（ 2022年08月13日 02 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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