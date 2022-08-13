本报记者 王永战 王 者

就业是最大的民生工程、民心工程、根基工程。党中央高度重视高校毕业生就业，采取一系列政策措施。习近平总书记指出：“要进一步挖掘岗位资源，做实做细就业指导服务，学校、企业和有关部门要抓好学生就业签约落实工作”。

教育部指导各地各高校建立就业困难毕业生群体帮扶工作台账；2022年离校未就业高校毕业生服务攻坚行动于7月至12月实施；各地各部门强化政策落实，确保工作不断档、服务不断线。

——编 者

助力零就业家庭毕业生就业

一对一精准帮

手把手用心助

“8月4日面试通过，应聘成功！”家住四川省南充市高坪区的曾梓京，即将入职南充市生产力促进中心，对之后的工作充满期待。

曾梓京毕业于四川师范大学金融数学专业。她的父亲去世早，母亲平时只能做些零碎的手工活，还要照顾上初中的弟弟，家庭负担较重。曾梓京投了多份简历，渴望尽快找到工作。

“作为零就业家庭毕业生，曾梓京这种情况是我们重点关注的。”辅导员王苗介绍，对这类毕业生，学校会持续推送岗位信息。

7月下旬，接到老师推送的南充市生产力促进中心的招聘信息，曾梓京立刻了解岗位情况：上班地点离家不远，方便照顾家人，工资待遇也不错！见曾梓京兴趣浓厚，老师帮她修改完善了简历，并指导她做好了面试的充足准备。“有了老师的帮助，从投递简历到面试都非常顺利。”曾梓京说。

今年以来，四川省教育系统实施重点群体毕业生“一人一档”“一人一策”精准服务。“要求各高校及时报送落实情况，真正帮助重点群体毕业生更好就业。”四川省教育厅高校学生工作处处长李浩介绍。

“我父母平常主要打打零工，家中经济压力比较大，一家人都盼望我能找份好工作。”河南大学新闻与传播学院毕业生郑少晶在7月入职中铁五局华南公司，“能够顺利入职，多亏学校的就业帮扶。”

河南大学就业创业指导中心依托教育部“宏志助航计划”，对零就业家庭等重点群体毕业生进行就业培训。“从个人能力提升、心理辅导、就业方向等3个方面进行辅导。”河南大学就业创业指导中心副主任马跃敏介绍，指导老师会一对一修改完善简历，量身定制就业计划。此外，河南大学还举办了8场宏志助航专场招聘会，210余场各类相关招聘会，提供有效岗位1300多个。

河南省教育厅深入实施“宏志助航计划”，累计培训1255人；开展“互联网+就业指导”公益直播课、“空中教研室”等系列“云活动”，累计受益学生近100万人次。

帮助有残疾的毕业生求职

拓宽就业渠道

强化岗位推送

8月6日，入职第一天，范兴兰很是兴奋。几天前，在四川省教育厅、省残联共同开展的2022届高校残疾人毕业生送岗上门活动中，范兴兰与一家快递公司顺利签约。

范兴兰肢体四级残疾，7月从西华大学汉语言文学专业毕业时，还没有找到工作。正发愁时，四川省残联的来电让范兴兰看到了希望。“我们这里有个工作机会，向你推荐，不知你有没有意向？”可经过详细沟通，工作地点却不太合适，范兴兰一度有些气馁。

不久，四川省残联又向她推荐了一家快递公司人事绩效方面的岗位。8月1日线上面试后，范兴兰很快收到了公司的录用通知。8月3日，用人单位代表和相关部门负责人一道，来到范兴兰家里，与她现场签订了聘用合同。“这个岗位，起薪3800元，还包食宿，上班也方便。”范兴兰说。

8月5日起，四川成都举办了成都市残疾人大学毕业生网络招聘会，采用“网络招聘会+VR就业创业成果展+线上直播带岗”的模式，方便有残疾的毕业生参与，并为毕业生提供新媒体策划、视频剪辑等岗位信息。

河南重点关注有残疾的高校毕业生就业工作，通过举办特殊群体就业技能培训、专场双选会等系列就业帮扶活动，持续帮助有残疾的高校毕业生就业。河南郑州专门制订就业帮扶计划，设置公益类就业岗位，还专门引入第三方参与有残疾的高校毕业生的岗前培训。

协助离校未就业毕业生应聘

建立就业台账

全程跟随服务

6月份毕业后，河南大学历史文化学院硕士毕业生庞治法仍未确定就业意向。学院将他的信息登记进“未就业毕业生就业工作台账”，这个台账将跟踪记录毕业生的就业状态、就业意愿以及采取的点对点帮扶措施。

“我们每天会给未就业毕业生推送就业信息，每周会询问就业情况并及时更新台账。”学院老师肖莹表示，学院会对未落实就业的毕业生全程帮扶，直到学生签约。

河南各高校广泛建立未就业高校毕业生工作台账，多次举办公共就业服务专项活动。为帮助未就业毕业生就业，河南大学采取小规模、多站点、高频次的招聘方式，将校园招聘会开到不同的学院中，并利用暑假适时举办行业类、区域类专场招聘，提高招聘的针对性和有效性。

不久前，通过校内的“智慧就业”平台，就业创业指导中心的老师发现一家供电服务企业的招聘要求与庞治法的情况很匹配，就将信息推送给他。最终庞治法顺利通过了面试，目前已在该企业实习，正准备签约。

去年毕业于成都银杏酒店管理学院环境设计专业的刘明友，在今年7月份落实了工作，入职成都一家建筑设计公司，现在跟着公司团队熟悉CAD画图、进行3D建模和渲图……刘明友格外高兴。

此前，由于参加其他考试，刘明友一直没有落实工作。学校负责学生就业工作的老师罗小波一直与他保持着联系。“明友学的是环境设计，装修类公司的岗位需求比较大，我们就不断搜集这方面信息向他推送。同时，我们也帮助他调整观念和心态，把握好工作机会。”罗小波说。可是因为工作地点或薪资待遇等原因，刘明友一直没有签约。直到今年6月初，罗小波将这家建筑设计公司的用人需求推荐给刘明友，很快就听到了他签约的好消息。

今年，四川省教育厅要求各高校要进一步摸清并报送离校两年内未就业毕业生信息，加大就业帮扶，助力尽早就业。“下一步，我们还要做好毕业生就业能力集中培训，帮助他们更好求职就业。”李浩介绍。

本期统筹：陈亚楠

《 人民日报 》（ 2022年08月13日 04 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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