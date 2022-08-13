本报记者 胡 健 付明丽

峭壁入云，瀑布飞流，道道峡谷交错纵横。这里的奇峰怪石皆为黄色，东崖半空有一天然石洞，得名“黄崖洞”。

“有太行风光，还有红色文化，这一趟旅行收获大！”来自山西太原的毛晓彤和50多位战友沿着太行一号旅游公路游览山西省黎城县，最后一站来到了黄崖洞。

黄崖洞兵工厂是八路军在抗日根据地创建的兵工基地。如今，黄崖洞革命纪念地是全国爱国主义教育示范基地。

经过3年闭园改造，去年5月重新开放的黄崖洞完成了3000米河道水系整治，改建了1万余米游步道，无线信号景区全覆盖，旅游服务供给不断丰富。

“好山好水更要有好故事，黄崖洞有丰富的红色文化，必须充分挖掘利用。”黎城太行山黄崖洞旅游发展有限公司董事长吴定旺介绍，目前景区已初步撰写完成黄崖洞革命故事合集，为之后的参观讲解、旅游产品设计等奠定了基础。

黎城是革命老区，红色遗址多，还拥有中太行山的雄奇风光，2016年入选国家全域旅游示范区创建名单。

“近年来，全县上下把旅游产业作为支柱产业来抓，围绕‘红色、绿色、特色’3条主线，努力构建‘处处宜旅游、行行有旅游、时时可旅游’的全域旅游格局。”黎城县委书记牛晨霞说。

在以全县521处红色遗迹为依托，加快培育红色文化旅游产业集群的同时，黎城县充分利用山水林田等优质资源，做足生态旅游文章。

青山绿水间，泡温泉、住窑洞，暑期的壶山温泉度假区常常客满。而在5年前，这里还是废弃铁矿区。

黎城地处山西省重点生态功能区，森林覆盖率达50%以上。近年来，黎城着力打造“全域旅游百里太行新画廊”，以黄崖洞文化旅游区为核心，开发壶山温泉度假区等十大文旅项目，形成山水旅游景观带和产业富民经济带。

不仅是北部山区，黎城县城的生态环境也在持续改善。2021年以来，黎城县投资12.3亿元启动30个城市更新项目。如今，黎城以广场、公园和县城主次干道为重点，打造出5条生态廊道，为全域旅游增加绿色空间。

与此同时，黎城县不少乡镇积极挖掘特色文化，大力发展美丽乡村休闲游。

上午10点，停河铺乡霞庄村村民王联平在院子里架起铁锅、烧柴生火，准备做一道当地特色大烩菜，招待游客。王联平平时在家附近的农业园打工，旅游旺季开农家乐，如今年收入比以前增加1万多元。

霞庄村历史悠久，现存明清建筑30多座。前些年，老房子年久失修，亟待保护。“常听爷爷说村里的老街是块宝，这吸引我回到家乡。”2012年，在外工作的李建华回乡担任霞庄村村委会主任。经过10年发展，霞庄村先后被评为中国传统村落、中国历史文化名村。

晚上6点，西井镇源泉村施工正酣，黎城县重点旅游项目——太行丹泉田园小镇初见模样。

“当时投资就是看中了这里的好山好水和红色资源。”太行丹泉田园小镇规划总监孟德虎整日穿梭于工地，双脚沾满泥土，脸上却挂满笑容，“明年底，这里将会变成一个亲子研学乐园，预计每年能吸引50万名游客。”

文化兴村，旅游富村。近年来，黎城打造了42个省、市级美丽乡村和两个3A级乡村旅游示范村，70多个红色文化特色村，推出5条休闲农业和乡村旅游精品线路。2021年，黎城接待游客约360万人次，旅游总收入近30亿元；城镇居民人均可支配收入23795元，同比增长8.9%；农村居民人均可支配收入11983元，同比增长13.5%。

《 人民日报 》（ 2022年08月13日 04 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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