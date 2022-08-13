前七月
人民币贷款累计增加14.35万亿元
2022年08月13日05:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京8月12日电 （记者徐佩玉）中国人民银行发布的最新数据显示，今年1—7月，我国人民币贷款累计增加14.35万亿元，同比多增5150亿元。截至7月末，我国本外币贷款余额212.84万亿元，同比增长10.5%，人民币贷款余额207.03万亿元，同比增长11%。
数据显示，7月份，我国人民币贷款增加6790亿元。分部门看，住户贷款增加1217亿元，其中，短期贷款减少269亿元，中长期贷款增加1486亿元；企（事）业单位贷款增加2877亿元，其中，短期贷款减少3546亿元，中长期贷款增加3459亿元，票据融资增加3136亿元；非银行业金融机构贷款增加1476亿元。
(责编：白宇、杨光宇)
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