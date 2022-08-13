134家国内外金融机构、企业将亮相2022年服贸会金融服务专题展
2022年08月13日05:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社北京8月12日电 （记者陈旭）记者从12日举行的2022年中国国际服务贸易交易会金融服务专题媒体通气会上获悉，2022年服贸会金融服务专题展将于9月1日至9月5日在北京首钢园举办。目前，共有134家国内外金融机构和企业报名参展。
作为2022年服贸会九大专题之一，金融服务专题展以“开放融合、绿色未来”为主题，涵盖展览展示、论坛交流、配套活动、成果发布四部分，展览面积超过1.4万平方米，设置数字金融、绿色金融、创新金融等六大主题。截至目前，共有134家国内外金融机构和企业报名参展。其中，线下参展机构95家，含中资机构52家、外资机构43家，国际化率达45%。
(责编：白宇、杨光宇)
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