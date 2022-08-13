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七月份全社会用电量同比增长6.3%

2022年08月13日05:28 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京8月12日电  （记者廖睿灵）记者从国家能源局获悉：7月份，全社会用电量8324亿千瓦时，同比增长6.3%。分产业看，第一产业用电量121亿千瓦时，同比增长14.3%；第二产业用电量5132亿千瓦时，同比下降0.1%；第三产业用电量1591亿千瓦时，同比增长11.5%；城乡居民生活用电量1480亿千瓦时，同比增长26.8%。

　　整体看，1—7月，全社会用电量累计49303亿千瓦时，同比增长3.4%。其中，第一、第二、第三产业用电量同比分别增长11.1%、1.1%、4.6%；城乡居民生活用电量同比增长12.5%。全社会用电量增速前5位的省份，分别为西藏22.1%、安徽10.5%、湖北8.8%、四川8.5%、青海8.2%，其余还有12个省份全社会用电量增速超过全国平均水平。

(责编：白宇、杨光宇)
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