新版企业社会责任报告指南发布
2022年08月13日05:28 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京8月12日电 （记者邱海峰）由中国社会责任百人论坛ESG专委会、中国航空工业集团有限公司主办的ESG中国论坛2022夏季峰会日前在京举行。会上发布了第五版《中国企业社会责任报告指南》，首次将社会价值创造纳入建议披露范围，进一步完善企业ESG（环境、社会、治理）信息披露标准。
据介绍，ESG信息披露是ESG评级评价、ESG标准制定、企业ESG治理等工作的基础。2009年，由中国社科院教授钟宏武等组成的课题组首次发布《中国企业社会责任报告指南》。此次发布的第五版指南更新了理论框架、完善了披露标准、细化了操作指导、规范了编写流程且更加注重价值管理，从报告前言、治理责任、环境风险管理、社会风险管理、价值创造和报告后记六个方面设置20余项议题、153个指标，推动建立接轨国际、适应本土的ESG信息披露指标体系。
(责编：白宇、杨光宇)
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