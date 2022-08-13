中新网8月13日电(中新财经记者 宋宇晟)河南金融领域反腐风暴仍在持续。

据中国银保监会8月12日消息，中国银保监会河南监管局又有两人被查。

其中，中国银保监会河南监管局政策法规处处长、一级调研员蒋红华涉嫌严重违纪违法，经中央纪委国家监委驻中国银保监会纪检监察组和河南省监察委员会批准，目前正接受中国银保监会河南监管局纪委纪律审查和郑州市监察委员会监察调查。

中国银保监会河南监管局案件稽查处副处长、二级调研员杜其文涉嫌严重违法，经中央纪委国家监委驻中国银保监会纪检监察组和河南省监察委员会批准，目前正接受郑州市监察委员会监察调查。

两人均长期任职河南金融监管系统。

记者注意到，河南金融监管系统今年已有8人被查，包括河南银保监局城市商业银行监管处一级调研员亢志刚，河南银保监局一级巡视员李焕亭，中国银保监会河南监管局非银二处处长、一级调研员郭琴，中国银保监会开封监管分局党委书记、局长夏军，中国人民银行郑州中心支行金融稳定处处长赵德旺，中国银保监会信阳监管分局二级巡视员王献军。

这8人中，有7人在近一个月内被查。

被查官员中，多人简历涉及中小金融机构监管

根据官方公开信息，这些被查官员中，多人简历涉及中小金融机构监管。

其中，亢志刚曾任河南银监局农村中小金融机构监管一处处长、河南银保监局农村中小银行机构监管处处长。李焕亭曾任中国银监会河南监管局农村中小金融机构监管二处处长，党委委员、副局长。郭琴曾任中国银监会河南监管局农村中小金融机构监管二处处长、中国银保监会河南监管局新型农村金融机构监管处处长。

本次被查的杜其文曾任中国银监会河南监管局农村中小金融机构监管二处副处长、农村中小金融机构监管一处副处长，中国银保监会河南监管局农村中小银行机构监管处副处长。

值得注意的是，李焕亭、郭琴和杜其文均有中国银监会河南监管局农村中小金融机构监管二处的任职经历。

李焕亭于2012年1月至2018年10月任中国银监会河南监管局农村中小金融机构监管二处处长，党委委员、副局长。郭琴于2015年2月至2018年10月任该处处长。杜其文在2012年1月至2018年10月期间，历任中国银监会河南监管局农村中小金融机构监管二处副处长、农村中小金融机构监管一处副处长。

银保监会曾表态，以法律为准绳进行处理

今年，河南、安徽5家村镇银行风险问题引发关注。涉事村镇银行中，有4家位于河南。

关于依法依规处置5家村镇银行风险的问题，今年7月，银保监会有关部门负责人表示，经过近3个月的努力，公安机关已初步查明案件主要事实，还原了事件真相。河南新财富集团操纵河南、安徽5家村镇银行，通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等方式非法吸收并占有公众资金，篡改原始业务数据，掩盖非法行为。

7月21日，中国银保监会新闻发言人、法规部主任綦相表示，河南、安徽5家村镇银行事件爆发以后，银保监会多次公开表示，要严格依法依规，以事实为依据，以法律为准绳进行处理。银保监会明确，凡依法合规办理的业务均受到国家法律的保护。

目前，针对5家村镇银行相关垫付工作陆续开展，已对客户本金25万元(含)以下的分批垫付。

8月12日晚，河南银保监局、河南省地方金融监管局发布的公告显示，按照垫付工作安排，自2022年8月15日上午9时起，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金单家机构单人合并金额25万元至35万元(含)的开始垫付，25万元(含)以下的继续垫付。

(责编：白宇、杨光宇)

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