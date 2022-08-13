徐凯鑫、杨思琪、强勇

原标题：新华全媒+丨从世界5G大会看5G创新科技如何改变你我生活

一边是数以百计的AGV智能小车井然有序地来回穿梭运送物料，另一边是应用AR/VR眼镜远程指挥生产现场的工程师……这是福建宁德时代5G+智慧工厂的生产日常。

2022世界5G大会现场。新华社记者 徐凯鑫 摄

8月10日于哈尔滨开幕的2022世界5G大会上，推选出包含“大国粮仓”——龙江5G数字农场、5G赋能深圳先行示范智能城市标杆、5G车路协同助力江苏车联网先导区建设项目、福建宁德时代5G+智慧工厂在内的“5G十大应用案例”。

“5G技术为工厂安上了‘千里眼’，让工程师在后方就能身临其境般进行智能辅助检修、远程指导等工作。”宁德时代相关负责人介绍，5G+智慧工厂将生产操作现场与指挥后台的前后端信息实时同步交互，极大程度提升了操作现场的工作能力与效率。

2022世界5G大会现场。新华社记者 徐凯鑫 摄

从参与“5G十大应用案例”征集推选的400余个项目可以看出，当下5G典型应用场景已融入国民经济40个大类，并且在农业、医疗、矿山、港口等多个领域实现了规模化应用。

“指挥中心你好，这里是智能化综采工作面，现在请授权远程开机……”随着工作人员按下启动键，龙煤集团鸡西矿业公司城山矿智能化综采工作面整套综采机组顺利启动。

2022世界5G大会展厅内，参观者体验5G网络支持下的远程挖矿设备。新华社记者 张涛 摄

借助井下5G网络，可将割煤、移架等作业场景尽收眼底。“5G网络具有大带宽、低时延、广连接等特点，打通了以往井上井下通信和数据传输瓶颈，为煤矿智能管理、智能通风、智能运输提供了可靠支撑。”龙煤集团鸡西矿业公司机电专业负责人说。

“我国5G建设取得了突破性成就，已进入社会生活各个方面，在工业互联网、智慧城市、智慧乡村等领域的应用取得显著进展，正在不断探索上行超宽带、实时宽带加速和感知定位新场景。”中国工程院院士、未来移动通信论坛理事长邬贺铨说。

“摄像头让区域监控内视频联动，结合AI技术，紧急情况下自动预警”“机器人自带垃圾桶，方便行人丢入垃圾”“无人车24小时运行，为市民提供餐饮、急救等便民服务”……

在深圳南山区，5G赋能深圳先行示范智能城市标杆项目让5G摄像头、5G智能服务机器人、5G智慧无人车逐渐贴近居民生活，赋能城市规划、建设、治理等各个方面。

2022世界5G大会现场。新华社记者 徐凯鑫 摄

来自2022世界5G大会的数据显示，我国已经建成5G基站185.4万个，终端用户超过4.5亿户，5G基站和用户数均占全球60%以上。

国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广认为，5G应用场景丰富且发展空间巨大，要加快把5G技术优势转化为产业发展优势，面向重点行业和重点场景，不断创新5G应用解决方案，让5G技术赋能各行各业，服务和支撑经济社会高质量发展。

(责编：赵竹青、陈键)

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