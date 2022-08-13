强勇、杨思琪、徐凯鑫

原标题：三个关键词透视2022世界5G大会

当今5G发展现状怎样，透露出哪些趋势和期盼？连日来，13个国家和地区的数百名嘉宾聚集在哈尔滨市，就他们关注的5G话题展开交流研讨。科技、赋能、合作是2022世界5G大会的三个关键词。

5G科技世界触手可及

2022世界5G大会展厅，参观者体验5G远程医疗设备。新华社记者 张涛 摄

“请佩戴好口罩”，在2022世界5G大会展厅，一只四处“溜达”的机器狗引起围观。如果你忘记戴口罩，它就会“善意”提醒。

“机器狗搭载着传感器，没戴口罩就会被自动检测到。”黑龙江鲲鹏生态创新中心工作人员介绍，传感器能搭载在很多应用上，未来可以做无人机园区巡逻、机器狗导盲等工作。

8月10日开幕的2022世界5G大会以“筑5G生态 促共创共利”为主题，围绕国际合作、技术前瞻、数字产业、5G+行业应用四大板块，为全球5G发展搭建高端平台。

在操作台控制白色机械臂进行远程超声诊疗、戴上VR头盔体验5G虚拟驾驶……本届5G大会集聚了代表最新技术的64家企业、412件5G行业融合应用解决方案与产品，让5G世界触手可及，延伸着人们对未来数字世界的无限想象。

大会展厅折射出未来生活的日常场景。“我国5G建设取得了突破性成就，已进入社会生活多个方面。”中国工程院院士、未来移动通信论坛理事长邬贺铨说。

“5G+”赋能千行百业

位于哈尔滨市郊区的闫家岗农场，风吹过，稻浪翻滚。

农场里，“叶龄仪”通过5G+高清AI摄像头，对水稻的叶龄智能诊断、病害识别；水渠边，自动水位仪根据土壤墒情监测，定时定量开启闸门灌溉庄稼；田地旁，农机设备实现无人化操作……这是黑龙江探索数字农场建设的缩影。

在本届5G大会上，代表这一实践的“‘大国粮仓’——龙江5G数字农场”项目入选“5G十大应用案例”。

2022世界5G大会展厅。新华社记者 张涛 摄

近年来，5G+工业、5G+农业、5G+医疗、5G+教育、5G+文体娱乐等日臻成熟，带动了新技术、新产业、新业态兴起，深刻影响着我国科技创新、产业结构和经济社会发展。

“5G已经和千行百业产生了关联。”华为无线室内数字化领域产业发展总监赵伟说。

“5G十大应用案例”还包括：千兆虚拟专网助力江南造船5G全连接工厂应用落地、福建宁德时代5G+智慧工厂、广东南方电网5G智能电网……5G在产业化的赛道上加速奔跑。

来自2022世界5G大会的数据显示，中国5G网络基站数量达185.4万个，终端用户逾4.5亿户，均占全球60%以上。不断完善的信息基础设施，正推动5G融合赋能向纵深发展。

合作才是解决问题之道

近年来，世界上很多国家和地区都在积极布局5G技术和产业，但5G发展也面临风险与挑战。

作为全球5G领域重要的国际性盛会，世界5G大会自2019年在北京首次举办以来，一直致力于为构建全方位、多领域、深层次的全球科技和产业合作体系描绘蓝图。

“合作才是解决问题之道。”多位与会者指出。“高通与中国移动通信产业有近30年的深入合作，我们将携手加速移动生态系统创新，推动更多应用场景落地。”高通公司中国区董事长孟樸说。

“中国有许多活跃的瑞士工业企业，创新精神、开阔思维、新兴技术、对话与信任，这些都是确保数字化助力工业发展的重要因素。”瑞士机械和电气工程行业协会主席马丁·希策尔视频发言时表示。

“构建5G生态系统需要全球范围内的业界人士携手努力，才能使5G技术的价值和益处惠及世界每一个角落。”全球移动通信系统协会首席执行官洪曜庄说。

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经