原标题：新华全媒+｜外贸保稳提质 展现经济韧性

稳外贸是稳增长的重要支撑。中国海关总署日前发布数据，今年前7个月，我国货物贸易进出口总值23.6万亿元，同比增长10.4%。

今年以来，面对严峻复杂的外部环境和国内疫情多点散发带来的新挑战，我国持续扩大高水平对外开放，一系列稳外贸政策举措密集出台，助力广大外贸主体迎难而上、创新发展，为推动外贸保稳提质注入源源动能。7月13日公布的外贸进出口“半年报”传递出我国经济持续恢复的积极信号。

外贸增速快速反弹，展现较强韧性

上半年，我国外贸规模达19.8万亿元，从4月外贸增速回落至0.1%，到5月、6月快速反弹，分别达9.5%和14.3%，上半年的“V”形修复曲线展现出我国外贸较强的发展韧性。

这股韧性，在前期受局部疫情影响的地区展现得尤为明显。

7月7日，洋山海关关员对出口挖掘机进行船边监管查验。新华社记者 吴宇 摄

前7个月，长三角地区三省一市合计进出口同比增长11.7%，比上半年增速加快2.5个百分点；7月当月，同比增长25.7%，对全国外贸增长的贡献率超过5成。

随着国家稳经济一揽子政策措施落地见效，外贸市场主体活力得到有效激发。上半年，我国有进出口实绩的外贸企业50.6万家，同比增加5.5%。其中，民营企业主力军地位更加巩固，进出口9.82万亿元，增长13.6%，占我国外贸进出口总值的49.6%，同比提升1.9个百分点。

高技术、高附加值产品出口保持较快增长

数据显示，上半年，我国电工器材、集成电路、汽车等机电产品出口分别增长24.8%、16.4%、51.1%，高技术、高附加值产品出口保持较快增长，外贸出口产品竞争力不断提高。

上半年，一汽、比亚迪、特斯拉上海工厂等频传出口捷报。新能源汽车成为我国汽车出口的“加速器”。

7月28日，观众在参观广汽新能源汽车。新华社记者 杨冠宇 摄

掘进机行业龙头企业中铁工程装备集团有限公司积极开拓国际市场。今年上半年海外新签订合同金额同比增长75%，先后拿到韩国龙仁电缆隧道、德国汉堡热能项目、泰国曼谷供水工程等海外订单。

在稳住外贸基本盘的基础上，我国外贸结构持续优化，“质”的含金量更足。

坚持扩大对外开放，市场多元化取得积极进展

百年变局叠加世纪疫情，经济全球化遭遇逆流。我国坚持扩大对外开放，市场多元化取得积极进展，也为稳外贸增添新动力。

据海关统计，今年上半年，我国对东盟、欧盟、美国分别进出口2.95万亿元、2.71万亿元和2.47万亿元，分别增长了10.6%、7.5%和11.7%。同期，我国对“一带一路”沿线国家、RCEP贸易伙伴进出口分别增长17.8%和5.6%。

这是第二届中国国际消费品博览会场馆外景（7月30日摄）。新华社记者 郭程 摄

4月举行的第131届广交会吸引了228个国家和地区的53.6万名境外采购商注册观展，人数创历史新高；7月举办的第二届消博会展览总面积10万平方米，吸引来自60多个国家和地区的2800余个品牌参展；在第五届中国国际进口博览会开幕倒计时100天新闻通气会上有关部门表示，第五届进博会企业展的签约面积达规划面积的85%，签约参展企业中，世界500强和行业龙头企业达270余家。

不拒众流，方为江海。我国正在新一轮推进高水平开放中，开拓发展机遇，增强发展韧性，为畅通国内国际双循环、推动构建新发展格局蓄力前行。

(责编：赵竹青、陈键)

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