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工信部：将从5方面推动先进制造业发展

2022年08月13日08:15 | 来源：新华网
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原标题：工信部：将从5方面推动先进制造业发展

　　新华社北京8月12日电（记者严赋憬）工业和信息化部规划司司长王伟12日表示，加快发展先进制造业，是拓展工业增长空间、推动制造业高质量发展的一个重要举措，工业和信息化部将重点从推进产业基础再造、提升产业科技创新能力、培育一批具有核心竞争力的企业、推动制造业集群发展、统筹推进传统产业的改造提升和新兴产业的培育壮大等5个方面推动先进制造业发展。

　　王伟是在12日举行的2022世界先进制造业大会新闻发布会上作出上述表述的。

　　“当前国际形势依旧错综复杂，下半年稳定工业经济运行仍然存在较大压力，要付出艰苦努力。”王伟说，无论是当前提振工业，还是长远的推动制造业高质量发展，都要以先进制造业为抓手，要从推进产业基础再造、提升产业科技创新能力、培育一批具有核心竞争力的企业、推动制造业集群发展、统筹推进传统产业的改造提升和新兴产业的培育壮大等5个方面着手，推进先进制造业发展。

　　他同时表示，希望以2022世界先进制造业大会为契机，深化制造业领域的交流合作，取得更多更好的成果，进一步推动制造业高质量发展。

　　据了解，由工业和信息化部、山东省人民政府共同主办的2022世界先进制造业大会将于8月28日至31日在山东济南举办。一系列高端装备、新材料、新一代信息技术、高端化工等先进制造业发展成就、制造企业先进技术和应用成果将亮相本次大会。

　　大会以“新格局 新动能 新生态”为主题，将采取线上、线下相结合的方式，重点聚焦先进制造业领域，主要活动包括1场开幕式暨主论坛、1场世界先进制造业企业恳谈会、3场综合性会议活动和7场平行论坛。

(责编：赵竹青、陈键)
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