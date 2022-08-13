原标题：市场监管总局认研中心启动企业合规师人员能力验证工作

日前，从国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心（以下简称“市场监管总局认研中心”）获悉，为推动我国企业合规化建设和发展，市场监管总局认研中心开展了企业合规师培养培训及人员能力验证工作，为全面推进有关企业合规管理战略提供坚实的人才支撑和保障。

企业合规师是由人力资源和社会保障部、国家市场监督管理总局、统计局联合发布的新职业之一，其定义是从事企业合规建设、管理和监督工作，使企业及企业内部成员行为符合法律法规、监管要求、行业规定和道德规范的人员。企业合规师人员能力验证是指按照相关规定或标准，根据培养培训及考核验证规则，采取专业知识学习、能力素质考核、结果分析比对及验证等方式，对企业合规师的专业能力进行培养培训及验证的合格评定过程。

2018年11月2日，国资委印发《中央企业合规管理指引（试行）》，将反洗钱、反垄断、数据保护、反金融欺诈、商业秘密、跨国投资并购等内容纳入企业合规管理体系中，强化依法经营、合规管理体系建设。随着经济活动的全球化，营造开放透明和公平有序的营商环境、强化对企业的合规监管已成共识。因此，建立健全有效管用的企业合规管理体系成为企业蓬勃发展、行稳致远的重要因素。而人才是企业合规管理的关键一环，企业合规师作为企业可持续发展的前提，是企业防控合规风险、提升核心竞争力的重要保障。

据悉，为做好企业合规化建设，让其在企业发展中充分发挥“顶梁柱”“压舱石”“稳定器”的作用，市场监管总局认研中心基于我国企业合规管理现状，进行了深入调研，邀请了业内众多顶级专家学者打造企业合规师培养培训课程体系，全面解读国家相关重大政策措施，且开展了包括制度制定、风险识别、合规审查、风险应对、责任追究、考核评价、合规培训等实践训练，以此提升企业合规人员的综合能力。

企业运营，合规先行。当前，我国企业合规化建设工作正面临着巨大的需求和挑战，企业合规师的重要性也在逐步凸显。企业合规师作为排查风险、规范管理、支撑决策的高端人才，正在成为增强我国企业发展韧性的中坚力量。

(责编：赵竹青、陈键)

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