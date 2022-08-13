朱玥

原标题：你的手机越来越“懂”你？ 这可不见得是件好事

近几天，个别平台是否存在大数据杀熟的情况，正在被网上热议。事实上，大家有没有发现，自己日常生活越来越离不开的手机，似乎越来越懂自己了？比如搜索过一个物品，之后有可能经常会见到这类物品的推送，有的时候你会觉得方便了，但是，等到相关广告弹窗、推广短信不断，推销电话打来甚至于价格也会因“熟”而出现波动的可能时，你的心态可能又不一样了。更为关键的是，在这一过程中，你的“用户画像”已经被大数据一览无余。

通过各种渠道收集到的用户信息，平台经营者是可以做出“用户画像”的，并将其作为一种数字化的重要商业资产，而后在交易价格、广告投送等方面差别化对待，寻求更高利益。而对于公众而言，自己的隐私则在大数据面前很容易“裸奔”。

其实，《民法典》中，对个人信息保护法就有了原则性的法律规定。而自去年11月1日《个人信息保护法》施行后，经营者对个人信息收集这一行为被纳入了规范化体系内。该法明确不得过度收集个人信息，经营者处理个人信息应当具有明确、合理的目的，并应当与处理目的直接相关，采取对个人权益影响最小的方式。

实际上，自该法施行之后已经过了9个月，有关部门在这期间也做了不少动作，比如约谈相关平台，罚款甚至于暂停、下架等。近期，几个针对人脸识别等个人信息的民事诉讼案件也迎来了消费者、用户方作为原告胜诉的判决。而这些动作，也在促进平台依法进行个人信息保护方面的合规优化，比如在程序中增加“关闭自动化推送”选项等。

但是，在实际操作中，个人信息保护仍有许多需要完善之处。在合规细节上，仍然需要相关指引，以便于监管部门执法，也便于企业整改，与此同时，也要意识到合规是有成本的，对于利润率相对较低和用户人数较少的中小企业而言，如何既能促进其合规，又能减少企业负担，也是需要思考的。

手机越来越“懂”自己，这并非完全是件好事，但个中缘由以及具体利害得失，并非所有人都能明晓。只有将措施落实落细，并且让各级监管部门、企业和公众都能及时了解，个人信息保护才能取得最大的效果。在这一过程中，不妨进行一些尝试，比如公开目前已有行政处罚的决定书，为企业合规提供确定的指引，为不同市场占有率的企业提供简易版本和完整版本的指南指引等。

(责编：赵竹青、陈键)

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