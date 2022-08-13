张雅诗 王茜 郑欣

原标题：香港创科氛围日趋浓厚

国家“十四五”规划明确提出支持香港建设国际创新科技中心。新一届香港特别行政区政府上任以来，携手社会各界，凝聚创新共识，香港发展创科产业的氛围日趋浓厚。

新平台陆续成立 提升创科动力

近年来，香港特区政府在推动创科发展上投入了大量资源，并在增加创科基建、汇聚人才、推动研发、支援初创及成果转化等方面推出多项措施，结合“官产学研”各方的努力，为香港创科发展打下稳健基础。

把香港构建成国际创科中心是新一届特区政府的重要施政方向之一。特区行政长官李家超上任1个多月来已出席了多个与创科相关的活动，政府部门官员也深入高校、科研机构、孵化平台听取意见，研讨措施，反映出新一届特区政府对创科发展高度重视。

香港创科界也迎来多个新成员。自7月初以来，香港科技创新联盟、香港创科教育中心等相继成立，多个创科项目正加速推进。

香港科技创新联盟由多位知名学者和创科业界代表发起。联盟成员将探讨与香港创科相关的政策、发掘合作研发项目，为香港创科发展出谋献策。联盟也将协同香港特区政府部门、产业界、学界、研究机构等，推动粤港澳大湾区科技创新平台发展。

香港科技创新联盟主席卢煜明表示，香港拥有雄厚的科技基础和实力，同时香港背靠祖国、联通世界，全面准确贯彻落实“一国两制”方针，有得天独厚的优势。联盟在各方的支持下，将科技业界相关人士聚集起来，帮助香港科技创新融入国家发展大局。

在2021年4月成立的粤港澳大湾区院士联盟日前举行启动仪式。粤港澳大湾区院士联盟由叶玉如、滕锦光、李焯芬、陈清泉、黄乃正、任咏华6位在港中国科学院院士、中国工程院院士发起成立，将致力探讨与大湾区科技创新发展相关的政策，支持粤港澳三地科创协同发展。

该联盟主席叶玉如表示，在国家和特区政府的支持下，香港创科迎来宝贵的发展机遇。香港应把握时机，发挥所长，在创科领域融入国家发展、联通世界。各界人士要齐心协力进一步推动香港创科发展，为国家作出贡献。

深化与内地科技合作 全面融入国家发展大局

大湾区发展为香港带来无限机遇，助力香港拓宽创科的出路，更是香港融入国家发展大局的理想舞台。

特区政府正推进在落马洲河套地区的港深创新及科技园建造工程，期望与深圳科创园区组成深港科技创新合作区。该园将设立生命健康创新科研中心，聚焦生命健康领域的科研工作，包括生物医学、大数据、人工智能等领域。

此外，香港科技园公司的香港科学园深圳分园今年下半年分阶段投入服务。分园位于深圳福田，为伙伴企业提供办公室、实验室、共享工作空间、会议及展览场地和其他园区设施。其中该园设立的“大湾区创科飞跃学院”和“大湾区创科快线”已经启用，以培育初创人才及支援科技企业引进外资、走向全球。

香港科技园公司行政总裁黄克强表示，香港科学园深圳分园将协助创科企业人才引进来、走出去，加快港深两地融合，协助香港的创科业界探索内地市场。

香港创科发展也得到了内地各级部门的大力协助。目前内地已批出6.2亿元人民币科研资金过境给香港的大学及科研机构，用于进行项目的联合研究和实验室的联合建设。

壮大创科人才库 协调上中下游共同发展

人才是推动创科发展的重要引擎。本届香港特区政府除了加强培育本地人才，还继续推动杰出创科学人计划、科技人才入境计划等项目，以吸引海内外创科人才来港从事研发或教学工作。

香港目前是亚洲第一、全球第二大的生物科技集资中心。香港多所大学在国际上位列前茅，有4家获国家药品监督管理局承认的临床试验基地。

随着香港积极融入国家发展大局，香港的科研人才将有更多机会参与国家级科技任务。面向“十四五”，科技部将继续推动国家科技计划更大力度、更大范围对香港和澳门开放。今年，国家重点研发计划项目、科技创新2030-重大项目在生命健康、人工智能、通信、新材料、电子信息等领域，对港澳新增开放15个专项，大力支持更多港澳科研人员深入参与国家重大科研任务。

香港特区政府创新科技及工业局局长孙东表示，为完善创科生态圈，特区政府将协调上中下游共同推动香港产业发展。他指出，香港未来需要加大力度支持香港的科学原始创新，进一步强化本地大学的基础科研优势，并将大力度快速引进海内外科技企业落户香港，带动整个产业蓬勃发展。

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经