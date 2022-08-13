张强

原标题：安徽在量子科技等领域科技创新实现并跑领跑

安徽省科技厅党组书记吴劲松12日介绍，十年来，安徽举全省之力建成以国家实验室、合肥综合性国家科学中心为引领的国家战略科技力量体系，催生出更多“从0到1”原创性成果，量子科技、新能源、新材料等领域科技创新实现并跑领跑。

当日，安徽省政府新闻办公室举行新闻发布会，介绍十年来安徽科技创新改革发展成效。

十年来，安徽实现了“科教大省”向“科技创新策源地”的跨越发展，安徽区域创新能力连续十年位列中国第一方阵，服务原始创新，实现更多领域科技创新并跑领跑。

吴劲松说，安徽实施专项推进行动，全面入轨运行全国首个国家实验室。世界首条量子保密通信干线“京沪干线”、首颗量子科学实验卫星“墨子号”、首颗量子微纳卫星“济南一号”等“国之重器”相继问世。成功研发“九章”“祖冲之”号系列量子计算原型机。成功争取深空探测实验室落户安徽。

高水平建设合肥综合性国家科学中心。规划建设19.2平方公里世界级大科学装置集中区，形成已建、在建、拟建的“3+4+N”大科学装置集群化发展格局，数量居全国前列。“人造太阳”创造1056秒长脉冲高参数等离子体运行刷新世界记录，11项重大原创科技成果入选年度中国十大科技进展。

高标准梯度构建高能级科技创新平台。建成认知智能实验室等“国字号”创新平台216家，省实验室、技术创新中心34家，在全国率先组建4家创新联合体，催生出一批重大创新成果。铁基高温超导体、极端条件下重要压力容器等3项重大成果获国家科学技术奖一等奖，累计106项科技成果获国家科技奖。

十年来，安徽不断构建强链补链延链重大科技攻关体系，突破了一批“卡脖子”关键核心技术。2021年，安徽每万人发明专利拥有量达到19.9件，较2012年增长14.4倍；高技术制造业利润增长93.1%，对安徽规上工业利润增长贡献率超六成。

十年来，安徽将科技成果转化应用作为科技经济融合的关键环节，推动安徽先进制造业增加值迈上万亿元台阶，跻身全国十强省。高新技术产业增加值年均增长14.9%，占比规上工业增加值45.7%，较2012年提升10.9%。

十年来，从合芜蚌示范区政策先行先试，到中国首个省级创新型省份建设促进条例，再到《安徽省深化科技创新体制机制改革加快科技成果转化应用体系建设行动方案》，安徽体制机制创新不断，创新创业生态明显改善。(完)

(责编：赵竹青、陈键)

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