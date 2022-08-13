广州智能网联汽车开放测试道路较去年底增长57.6%
2022年08月13日08:43 | 来源：中国新闻网
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原标题：广州智能网联汽车开放测试道路较去年底增长57.6%
中新网广州8月12日电 (记者 蔡敏婕)广州市交通运输局12日发布消息称，今年上半年，随着参与智能网联汽车道路测试工作的企业主体、测试车辆、测试安全员数量的快速增长，广州开放测试道路较2021年底增长57.6%，车辆首次发放路测牌照较2021年底增长41.6%，有效测试里程较2021年底增长73.5%，测试车辆交通事故认定记录为零。
广州市智能网联汽车道路测试步入新阶段。其中，测试道路开放范围越来越大，截至今年6月30日，广州市发布开放测试道路202条，双向里程789公里，覆盖该市白云、海珠、番禺、黄埔、花都、南沙6个行政区域；测试规模和类型越来越多，广州市向11家企业的19款车型共201台测试车辆发放了测试牌照。截至今年上半年，广州新增测试车辆59台，升级载客测试36台，升级道路测试46台，升级远程测试3台，自动驾驶里程约207万公里，广州自动驾驶道路测试总里程已超过600万公里。
与此同时，广州在全国率先搭建“智能网联汽车道路测试实时监管平台”，实现车辆监控、视频监控、电子围栏、基础数据及测试道路管理、风险预警及事故溯源。广州市交通运输局发布消息称，近期，依据自动驾驶企业小马慧行的道路测试表现，其3款车型首批纳入广州市智能网联汽车(自动驾驶)示范运营车型目录，在车辆准入、上牌、运营许可等方面进一步规范，在全国率先实现智能网联汽车商业化运营。(完)
(责编：赵竹青、陈键)
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