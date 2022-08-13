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中国银保监会谈“保交楼”：做好具备条件的信贷投放

王恩博
2022年08月13日08:45 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国银保监会谈“保交楼”：做好具备条件的信贷投放

　　中新社北京8月12日电 (记者 王恩博)中国银保监会相关部门负责人12日表示，银保监会坚决贯彻落实中共中央、国务院部署，积极支持更加有力地推进“保交楼、稳民生”工作。其中提及，做好具备条件的信贷投放。

　　该负责人表示，一是在“保交楼、稳民生”工作中“尽好责、守好位”。银保监会加强与住建部、中国人民银行等部门的协同配合，积极研究推动“保交楼、稳民生”工作。推进压实地方责任，在地方党委政府相关工作安排的总体框架下，摸清情况、实事求是、科学分类、精准施策。

　　二是金融支持“做到位”。对保交楼金融支持，银保监会积极指导银行在配合地方政府压实各方责任的有序安排下，积极主动参与合理解决资金硬缺口的方案研究，做好具备条件的信贷投放，千方百计推动“保交楼、稳民生”。

　　三是金融风险防控“不缺位”。银保监会指导银行稳妥实施房地产金融审慎管理制度，坚持风险可控，稳中求进开展工作。

　　前述负责人强调，相信在各方面共同努力下，在地方党委政府有序组织下，“保交楼、稳民生”工作一定能够得到全面落实和稳妥推进。

　　负责人表示，下一步，银保监会将继续坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，进一步落实好房地产金融审慎管理制度，有效满足房地产企业合理融资需求，大力支持租赁住房建设，支持项目并购重组，以新市民和城镇年轻人为重点，更好满足刚性和改善性住房需求。加强与各方工作协同，配合积极推进“保交楼、稳民生”工作，依法依规做好相关金融服务，促进房地产业良性循环和健康发展。(完)

(责编：赵竹青、陈键)
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