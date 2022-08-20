原标题：京东汽车与中国标准化研究院战略合作 共建新能源汽车领跑行业新标准

新能源汽车产业是国家“双碳”战略的重要产业，今年6月24日，交通运输部等四部门贯彻落实《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》的实施意见发布。意见提出，将节约能源作为降碳的首要途径，倡导绿色低碳出行方式，持续降低交通运输装备能源消耗和碳排放强度。“双碳”政策下，新能源汽车展业将迎来新一轮高质量“标准化升级”。而在产业飞速发展过程中，标准化工作在促进汽车绿色低碳消费升级、增强汽车品牌企业核心竞争力等方面起到战略基石性作用。

2022年8月18日，京东汽车与中国标准化研究院资环分院在京东集团总部举行战略合作签约仪式。同时，京东汽车开启“京东新能源汽车下乡”活动，并于京东主站正式上线京东汽车“领跑者”专区，切实促进新能源汽车产业高标准发展。中国标准化研究院资源与环境分院院长林翎、京东汽车事业部总经理陈海峰、奇瑞集团开瑞新能源汽车副总经理张家贵、福田集团新能源业务管理部部长方宜士、ABB新能源电商渠道负责人冯占利，以及京东汽车事业部创新业务部总经理龙艺等出席并发表演讲。

签约仪式上，中国标准化研究院资源与环境分院院长林翎表示，此次合作中，中标院与京东将有一系列的举措落地，促进“领跑者”的标准得到更好的推行，包括但不限于行业“领跑者”标准的制定，相关企业及项目的节能减碳效果评估，并可为京东供应链体系中达标企业提供“领跑者”权威认证等全方面合作。将更多高质量产品与高标准服务，通过京东的全渠道体系，与广大用户需求进行高效匹配，在全国范围内有效推行“领跑者”标准并使科研成果与商业形成有效结合。

京东汽车事业部总经理陈海峰介绍了京东汽车及新能源业务发展战略，陈海峰表示，此次战略合作，意味着新能源汽车产业中，将出现一个新的行业标准，以及一大批符合新标准的“行业领跑者”。这对于新能源汽车产业的转型升级，区域绿色低碳产业的发展都是有积极意义的。接下来京东汽车会与中标院通力合作，进行一系列的产业变革的行动。最终达到共建区域新能源汽车产业绿色低碳标准化体系建设，有效促进产业绿色低碳、高质量发展的目标。

奇瑞集团开瑞新能源汽车有限公司副总经理张家贵、福田集团新能源业务管理部部长方宜士均表示，作为“领跑者”认证单位，已经与京东汽车在整车销售与营销等领域展开全面合作。通过与京东“新能源汽车下乡”活动结合，将加速下沉市场渗透，更好的提升品牌认知、商机获取和销售转化。相信与京东汽车以及中标院一起，结合品牌的产品与技术优势，将为下沉市场消费者带来更高质量的产品与更高标准的服务。

据了解，双方合作将围绕以下三个方面深度展开。第一，共建新能源产业标准、促进产业链应用与繁荣。在政策指导下，结合京东汽车综合能力制定有效的新能源分级应用标准并推进落地。同时结合京东业务发展诉求，加速推进新能源汽车整车与配件等实物供应链流通、汽后服务及一体化解决方案等领域“领跑者”标准制定、生态资源引入与产业高质量发展。第二，推进新能源标准应用与绿色低碳产业生态建设。联合政企生态资源，共同为地方双碳目标实现提供资源与能力，促进国家级标准化低碳体系建设与产业高质量发展。第三，促进新能源标准及成果行业推广。共同探索新能源汽车产业发展创新模式，促进产业集群标准化、品牌化建设。

在此过程中，中国标准化研究院将为京东汽车提供“节能减碳效果评估系列标准定制”“全国新能源汽车产业标准化交流等活动”“部委标准化官方机构、行业专家、供应商资源共享”“碳交易标准及模式探索”等支持资源。而京东也将发挥自身在汽车经销、营销推广、汽后配件及服务、汽车产业数字化解决方案等领域综合优势与资源禀赋，将新行业标准及科研成果，在新能源汽车产业中更高效、更快速推行。

据悉，京东汽车将在8月19日，正式上线京东汽车“领跑者”专区，集纳行业头部新能源品牌，以京东的全渠道商业资源，助力拥有“领跑者”标准认证的品牌和产品加速流通，通过商业价值的传递，真正在产业层面推动高标准的普及。企业标准“领跑者”制度是通过高水平标准引领，增加中高端产品和服务有效供给，支撑高质量发展的鼓励性政策。领跑者制度会评选出同类可比范围内的产品或服务标准的核心指标处于国际先进或国内领先水平的企业。对深化标准化工作改革、供给侧结构性改革和培育一批具有创新能力的排头兵企业具有重要作用。

未来，双方将继续加强交流，共同发展，同时不断吸纳各类企业及机构参与生态共建，推动合作持续深化。京东汽车将作为新能源产业的“生态集结者”，与中国标准化研究院强强联手，联合地方政府、新能源车企、服务商等多方资源，共同构建区域新能源汽车及配套服务绿色低碳标准化体系，有效推动地方绿色低碳消费、产业生态建设与高质量发展，为国家“双碳”目标的实现贡献力量。

(责编：曹淼、李源)

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