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中国再保险市场国际化程度提升

2021年外资再保险公司市场份额达35%  <BR/>支持外资再保险公司在华设立机构

2022年08月20日08:20 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京8月19日电  （记者王俊岭）日前，中国银保监会批复同意西班牙曼福再保险公司（简称“曼福再”）筹建北京分公司。曼福再成立于1986年，总部位于西班牙马德里，主营寿险和非寿险再保险业务，是一家全球专业再保险公司。从上世纪80年代起，曼福再积极参与中国再保险市场，与境内多家保险公司开展再保险业务合作，具有良好的业务发展和合作基础。此次曼福再在华设立机构，体现了中国再保险市场国际化程度进一步提升，显示出国际保险市场对中国市场保持积极展望和强劲信心。

　　相关数据显示，近年来，中国再保险市场保持良好发展势头，外资再保险公司成为中国再保险市场的坚实力量。具体来看，一是保费规模和市场份额双增长，2021年外资再保险公司分保费收入667亿元，市场份额达到35%，保持持续增长态势；二是盈利能力不断提升，在新冠肺炎疫情和自然灾害叠加影响下，2021年外资再保险公司实现净利润14亿元，同比增长23%，实现逆势上扬；三是资本实力进一步增强。2021年外资再保险公司累计增加注册资本达46.2亿元，为深耕中国再保险市场夯实发展根基。

　　中国银保监会表示，下一步，将支持外资再保险机构积极参与中国再保险市场建设，不断提高中国再保险多元化、专业化和国际化程度，推动实现更高水平对外开放。

(责编：鲁婧、杨迪)
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