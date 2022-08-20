□ 李嘉宝

中国海关总署近日发布数据显示，今年前7个月，中国对东盟进出口3.53万亿元人民币，同比增长13.2%，占中国外贸总值的15%。这是中国东盟经贸合作的最新成果，也是区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）交出的亮眼成绩单。半年多来，尽管新冠肺炎疫情延宕反复，国际形势复杂严峻，但RCEP持续释放政策红利，助力中国东盟经贸合作再提速。

——提升贸易便利化水平。中国东盟经济互补性强，合作领域广，发展潜力大，本就互为重要贸易伙伴。RCEP生效后的一大利好，在于关税减让安排。根据协定，区域内90%以上的货物贸易将最终实现零关税。根据原产地累积规则，只要产品在加工过程中实现的增值部分属于15个成员国，且累积增值超过40%即可享受相应关税优惠。这给中国东盟企业开展跨国合作带来更多信心。在削减非关税壁垒方面，协定使中国东盟在海关程序、检验检疫、技术标准等领域逐步实施统一规则，进一步降低了中国东盟开展贸易合作的成本。得益于RCEP生效等其他有利因素，今年一季度东盟超过欧盟，重新成为中国第一大贸易伙伴。

——拓宽跨境物流“大动脉”。贸易与产业的深度对接，直接带动区域内跨境物流网络提质升级。RCEP生效后，中国西部陆海新通道铁海联运班列增加了原糖、淀粉、木材等特色货源项目，开通了“RCEP—北部湾港—河南”“东南亚—钦州—西安”“印度—北部湾港—贵阳”等特色铁海联运外贸线路；作为中国面向东盟的门户港，中国广西北部湾港口近期新开多条集装箱航线，大力促进与东盟多国的集装箱班轮往来；中老铁路建成通车、中老泰铁路实现互联互通等，使陆海联运国际物流通道更加便捷通畅……中国东盟跨境物流蓬勃发展，带动中国—马来西亚“两国双园”、中新南宁国际物流园等一批产业园区加快建设，推动跨境电商、海外仓等新业态新模式加速成长，为中国东盟经贸合作增添活力。

——加速产业链供应链融合。RCEP涵盖关税减免、贸易便利化、服务投资开放等广泛领域，将推动亚太区域加强产业链协作、优化供应链布局，促进经济要素自由流动。在RCEP框架下，中国和东盟在分享超大规模市场、进一步发挥互补优势、合理配置生产要素方面等具有更广泛的共同利益，产业链供应链合作前景也更加广阔。一个典型例子是：自RCEP生效以来，马来西亚的锰矿关税进一步下降，一条连接中国、东盟、日本的产业链在国际市场上更具竞争优势——锰矿货轮自马来西亚关丹港起航，从中国广西北部湾港上岸，经中国企业冶炼制成电解二氧化锰后，作为新能源电池的重要原料。可以说，在区域经济一体化欣欣向荣的大背景下，中国东盟合作后劲更足、前景更好。

一段时间以来，在疫情及地缘政治冲突等多重因素影响下，世界经济增长乏力，经济全球化和自由贸易面临严峻挑战。中国东盟以RCEP实施为契机，合作打造共同发展的典范、树立互联互通的标杆，对外发出反对单边主义和贸易保护主义、支持自由贸易和维护多边贸易体制的强烈信号，再次表明：共谋发展是历史潮流，互利共赢是人心所向。当前，个别大国试图在亚太搞排他性经贸“小圈子”，打着“经济合作”的旗号推进政治议程，鼓吹“脱钩”“断链”，企图搅局中国东盟合作，破坏区域合作的良好局面，不仅严重违背地区各国人民复苏发展的共同愿望，还与经济全球化和区域一体化的发展潮流背道而驰，注定失道寡助。

东南亚谚语说：“水涨荷花高。”中国谚语说：“众人拾柴火焰高。”其中都凝聚着团结、合作、共赢的东方智慧。不久前，中国国务委员兼外交部长王毅在会见东盟秘书长林玉辉时提出，尽早启动中国东盟自贸区3.0版建设，全面实施并适时推动升级RCEP。展望未来，RCEP必将推动中国东盟经贸合作结出更多硕果，为区域及世界经济复苏发展提供新动能。

(责编：鲁婧、杨迪)

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