原标题：培育钻石能否孕育千亿元赛道

□ 同样硬度、光泽、质地的培育钻石价格大约是天然钻石的1%，以前几十万元一套的天然钻石首饰，换成培育钻石只要几千元，对消费者具有极大的吸引力。

□ 培育钻石的高性价比和环保优势已深入人心，未来市场空间非常广阔。当前，培育钻石价值正在不断获得消费者的认可，行业高景气度有望持续。

近期，培育钻石概念股持续走强，备受市场关注。Wind数据统计显示，4月27日以来截至8月17日，培育钻石指数涨幅达93.44%。

中钢经济研究院首席研究员胡麒牧表示，从行业发展角度来看，经过多年的市场教育，培育钻石的高性价比和环保优势已深入人心，未来市场空间非常广阔。目前市场需求旺盛，业内主要企业不断扩大产能，同时不断有新玩家被吸引进入这一赛道，应该说，供需两旺使得行业运行更加景气。从资本市场角度来看，一方面投资者看好行业的发展前景，不断加码布局培育钻石行业；另一方面业内上市公司的业绩表现亮眼。这些因素都有利于板块估值的提升。

培育钻石市场究竟有多火？从全球培育钻石加工中心印度的进出口数据可见一斑：今年上半年印度培育钻石毛坯累计进口额8.7亿美元，同比增长72%；培育钻石裸钻出口额累计8.6亿美元，同比增长81%，延续了去年的高增长态势。2021年全年印度培育钻石裸钻总出口额11.4亿美元，同比增长119%。

另据机构预测数据，2025年全球培育钻石市场规模将从2020年的167亿元增至368亿元，其中我国培育钻石市场规模将由83亿元增至295亿元。

培育钻石前景广阔，市场需求旺盛。今年以来，培育钻石上下游企业抢抓发展机遇，积极布局相关领域，其中上游企业纷纷扩产能，同时对饰品零售端进行布局。业内人士认为，培育钻石最大的优势是价格，同样规格的培育钻石价格远比天然钻石低。同样硬度、光泽、质地的培育钻石价格大约是天然钻石的1%，以前几十万元一套的天然钻石首饰，换成培育钻石只要几千元，对消费者具有极大的吸引力。

“近期培育钻石概念股市场表现持续向好，前景非常值得期待。当前，培育钻石价值正在不断获得消费者的认可，行业高景气度有望持续。”清晖智库创始人宋清辉表示。

培育钻石是超硬材料人造金刚石的一种。按终端应用场景不同，超硬材料人造金刚石主要分为培育钻石和工业用金刚石两大类。我国作为全球超硬材料及其制品生产的第一大国，产量占世界产量的90%。河南是我国超硬材料发源地，产量占全国80%以上，还拥有国家级超硬材料研究机构——郑州磨料磨具磨削研究所（简称“三磨所”）。经过60多年的发展，河南构建了以三磨所、中南钻石、黄河旋风、力量钻石、惠丰钻石、四方达等为代表的完整产业链和产业体系，形成了“世界金刚石看中国，中国金刚石看河南”的优势。

如今，河南紧抓行业发展机遇，在今年2月份出台的《2022年补短板“982”工程实施方案》中有6个纯培育钻石生产项目；7月份印发的《河南省加快材料产业优势再造换道领跑行动计划（2022—2025年）》指出，将重点发展5G、芯片制造、油气钻探等领域用复合超硬材料及制品和关键装备，加速纳米聚晶金刚石、功能金刚石等制备技术攻关，扩大在珠宝首饰、电子信息、污水处理、生物医药及器械等领域的应用，以郑州、许昌、商丘、漯河、南阳、信阳为支点打造全球最大的超硬材料研发生产基地。（记者 夏先清 杨子佩 肖艳青）

(责编：鲁婧、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经