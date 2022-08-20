原标题：民企：敢闯显活力

改革开放四十多年来，民营经济从小到大、由弱到强，一路闯、一路试，成为推动我国发展不可或缺的力量。当前，我国正处于经济恢复关键期，更需要民企敢闯，勇做生力军。

民企敢闯，意味着要给民营企业创造广阔发展空间，不断优化营商环境，推动各项纾困惠企政策切实落地，强化闯的信心和底气；民企敢闯，也意味着企业家要勇抓时代机遇，弘扬企业家精神，在不确定性中坚定发展信念，在依法合规中实现创新突破。

营造良好营商环境

近年来，各地区各部门积极服务市场主体发展，创新优化营商环境举措，加强公平公正监管，营造竞争有序市场环境，持续提升改革获得感，商事制度改革不断深入，法治保障更加完善。

“营商环境是企业成长的土壤、阳光和水分，只有营商环境好，企业才能健康发展，企业家才有敢闯的基础。”北京市工商联副主席、振兴国际智库理事长李志起表示。

四川谛达诺科技有限公司就是在不断优化的营商环境中发展起来的。公司创始人兼CEO许波告诉记者，创业前三年，谛达诺科技仅卖出百余台机器人，局面很难打开。机遇发生在成都市发布第一批“城市机会”清单时。经过调研审核，谛达诺科技的机器人产品进入了清单，一年内便与近500家客户达成合作。如今，谛达诺科技为全国各地2000多家学校、医院、企业提供智慧健康管理服务，成为千千万万“闯”出来的民企之一。

城市机会清单，是四川成都深化“放管服”改革、优化营商环境的创新举措，它将政府部门的项目建设、服务购买等信息及企业的产品服务、应用领域等信息进行公布，释放政企供需信息，让市场主体获得平等参与城市建设的机会。

全国工商联2021年度“万家民营企业评营商环境”调查结果显示，民营企业对营商环境满意度连续3年上升，76.86%的样本企业认为所在城市总体营商环境较上年有所改善。

营商环境的优化提升了民企敢闯的信心，稳定了企业投资的盈利预期。全国工商联《2021中国民营企业500强调研分析报告》显示，近七成民营500强企业表示“经济下行压力下继续保持积极投资”。

“营造市场化、法治化、规范化的营商环境，我们还要继续努力。”李志起表示，应尊重市场规律，保障企业家经营自主权，加快全国统一大市场建设，扫除妨碍企业健康发展和市场公平竞争的各种限制，鼓励民营企业在合法合规前提下大胆创新，使市场主体活力充分迸发，为民企敢闯提供广阔空间。

全国政协经济委员会副主任苗圩表示，要切实加强企业产权司法保护，依法保护企业及其出资人的财产权和其他合法权益。同时加强普法宣传，提高企业维护合法权益的意识和能力，营造公平竞争、诚信经营的市场环境。

落实落细各项政策

民企敢闯的底气来自不断优化的营商环境，也来自各项惠企政策的出台及其体现出的国家支持民营企业更好更快发展的决心。

今年以来，受国际环境复杂演变、国内疫情冲击等超预期因素影响，经济下行压力明显加大，民营企业面临诸多挑战。面对复杂局面，各地区各部门聚焦企业“急难愁盼”问题，推出纾困减负、激活增效政策工具，助力民营企业克难前行。

减税降费力度不减，让企业轻装上阵。今年以来，已有超过20000亿元增值税留抵退税款退到纳税人账户，累计办理缓税缓费超过5500亿元，上半年全国新增减税降费5074亿元。

北京律和文化发展有限公司负责人王宁感慨：“减费、降税、阶段性缓交社保等政策，让我感到了政府无微不至的关怀。不久前我发现，我们小微企业的发票中，税费已经阶段性地降低为零了。”

加大信贷支持，助企业渡过难关。截至6月末，银行业金融机构民营企业贷款余额为58.2万亿元，同比增长11.4%；有贷款余额民营企业户数8347万户，同比增长11.4%。

“公司面临资金缺口时，我试着用手机操作申请银行线上信用贷款，很快就获批了。第一笔借了十几万元，第二笔借了80多万元，让我缓了口气。”河南周口郸城朴硕户外用品有限公司负责人从驰路深有感触。

强化各类补贴，激发企业活力。数据显示，今年上半年，我国民营企业进出口9.82万亿元，增长13.6%，较全国整体增速高4.2个百分点，占全国外贸总值的比重提升至49.6%。

“政府部门派专人入驻企业帮我们解决困难，为我们顺利出货发挥了重要作用。”浙江传化合成材料公司总经理王长银表示，当地政府部门为集装箱重箱在乍浦港区出口的外贸生产型企业，给予每标箱150元的奖励补助，2021年他们公司共收到补助25.91万元。

“退、缓、补、购、奖”多管齐下，促投资、增消费、畅循环齐头并进，为民营企业送来“及时雨”。

“一揽子支持政策产生了良好的效果，有必要进一步加强落实，提升政策的透明度，让更多市场主体知晓、了解、享受政策。”中国财政科学研究院院长刘尚希认为，应梳理现有的阶段性政策安排，对其中应当长期化、制度化的政策提前明确，为稳定预期以及明年以后的经济增长发出更清晰的积极信号；同时，应将当前纾困政策融入发展大趋势，比如，数字革命将引领工业化主导的经济形态走向数字化主导的经济形态，应当大力支持数字经济发展，对数字平台企业的发展释放相应的明确信号。

给予充分包容支持

市场活力来自于人，特别是来自于企业家，来自于企业家精神。如何弘扬企业家精神，民营企业家有自己的答案。

科德数控股份有限公司董事长于本宏表示，要与国家重大战略同频共振，始终心系“国之大者”，在实业报国中展现担当。

申办了双创基地、企业孵化器和青年就业见习基地的哈尔滨鹏博普华科技发展有限责任公司董事长杨亚宁，一直致力于帮助创新创业者实现梦想。“自己的成功只是小为，带领大家一起成功才是大为。”杨亚宁说。

李志起表示，企业家精神的一个主要特征就是敢于创新，在没有路的情况下发现路、找到路，并且走出自己的一条路来。他认为，弘扬企业家精神，还意味着要为民企创新发展营造更包容的环境。“闯，常常代表着对原有规则和秩序的突破和改变。鼓励民企去闯，政府就要对此给予充分的包容和支持。”李志起说。

近年来，《关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》等文件先后出台，在全社会营造激励企业家干事创业的良好氛围。

全国工商联副主席叶青表示，民营经济统战工作应发挥积极作用，促进民营经济健康发展，引导民营企业从“两个大局”和新发展阶段中找准企业定位，促进民营企业融入改革发展大局；促进民营经济人士健康成长，带动更多民营经济人士在助推乡村振兴、促进共同富裕中肩负民企责任，作出民企贡献。（记者 曾诗阳）

(责编：鲁婧、杨迪)

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